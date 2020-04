मिरजेत तीनशेहून अधिक दुचाकी जप्त 

मिरज, ः मिरजकर यातून कोणताच बोध घेताना दिसत नाहीत. यामुळे आज पोलिसांना दुचाकींवर जप्तीची कारवाई करण्याची वेळ आली. मुंबई, पुणे या शहरांपोठोपाठ सांगली जिल्ह्यात 25 कोरोना बाधित रुग्ण आढल्यामुळे महापालिका क्षेत्रात अत्यावशक्‍य सेवा वगळता सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. तसेच कोरोनाचा संभाव्य धोका लक्षात घेता आणि नागरिकांकडून होत असलेले संचारबंदीचे उल्लंघन पहाता आज मिरजेचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी संदीपसिंह गिल, वाहतूक शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संजय क्षीरसागर, सहाय्यक निरीक्षक इंद्रजित वर्धन यांच्या टीमने आज शहरातील विनाकारण फिरणाऱ्या दुचाकी ताब्यात घेऊन जप्त केल्या. तसेच उद्यापासून पुन्हा सुरू होणाऱ्या कारवाईत दुचाकीचा तीन महिन्यांसाठी जप्त करणार असल्याचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी संदीपसिंह गिल यांनी सांगितले. \संचारबंदी काळात नागरिकांची गैरसोय होऊ नेय यासाठी किराणा, भाजीपाला, दूध घरपोच देण्याची व्यवस्था केली आहे. तरीही काही दुचाकीस्वार सकाळी किराणा, भाजीपाला खरेदी करण्यासाठी बाहेर पडताना दिसत आहेत. यामुळे रस्त्यावर गर्दी वाढत आहे. त्यामुळे अशा नागरिकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे वाहतूक शाखेचे सहाय्यक निरीक्षक संजय क्षीरसागर यांनी सांगितले. कारणांची पडताळणी होणार

शहरात विनाकारण फिरताना पोलिसांनी पकले असता वेगवेगळी कारणे सांगितली जात आहेत. मात्र घरपोच किराणा, भाजीपाला, दूध मिळत असताना बाहेर येऊन खोटी कारणे सांगणाऱ्यांची आज पासून पडताळणी करून खोटी माहिती दिल्यास कारावाई करण्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.

