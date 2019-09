सांगली : शेततळ्यात बुडून माय-लेकींचा मृत्यू 

घाटनांद्रे - विजयादशमीसाठी धुणे धुण्यासाठी शेततळ्यावर गेलेल्या मायलेकींचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. कुंडलापूर (ता. कवठेमहांकाळ) येथे ही घटना घडली. साधना किरण देशमुख (वय 35) व उत्कर्षा किरण देशमुख (मूळ गाव बानूरगड), अशी मृतांची नावे आहेत. आज सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. पोलिस व स्थानिकांकडून मिळालेली माहिती अशी, की दसरा जवळ आल्याने साधना देशमुख व उत्कर्षा या सणासाठी धुणे धुण्यासाठी गावापासून एक ते दीड किलोमीटर अंतरावर डोंगरसोनी रस्त्यावरील शेततळ्यात गेल्या होत्या. धुणे धूत असताना प्रथम उत्कर्षा पाय घसरून पाण्यात पडली. मुलगी पडल्याचे पाहून तिला वाचवण्यासाठी आईने पाण्यात उडी घेतली. दोघींनाही पोहता येत नसल्याने त्यांचा बुडून मृत्यू झाला. धनाजी पाटील, दिनकर पाटील, संभाजी पाटील, वैभव पाटील व बाळासो लिगाडे यांनी मृतदेह बाहेर काढले. पंचनामा झालेला असून, कवठेमहांकाळ पोलिस ठाण्यात घटनेची नोंद झाली आहे. कवठेमहांकाळ पोलिस अधिक तपास करीत आहेत. गावावर शोककळा

उत्कर्षा ही श्री महंकाली हायस्कूलमध्ये 11 वीमध्ये शिकत होती. तिचे वडील एका पवनऊर्जा कंपनीत सुरक्षारक्षक आहेत. त्यांची परिस्थिती हलाखीची आहे. सणापूर्वीच ही घटना घडल्याने कुंडलापूर गावावर शोककळा पसरली आहे.



