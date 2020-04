आई गेली जिवानिशी...नाही माहिती लेकरांपाशी

श्रीगोंदे: लॉकडाउनमध्ये अडकलेली एक 75 वर्षीय महिला देऊळगाव गलांडे (ता.श्रीगोंदा) येथून गुंडेगाव ता. नगर येथे डोंगराच्या रस्त्याने निघाली. मात्र डोंगराच्या दरीत ती कोसळली आणि मृत्यमुखी पडली. घटना घडल्यानंतर सुमारे वीस दिवसांनी पोलिसांना समजली. तोपर्यंत तिचे शरीर छिन्नविछिन्न झाले होते. कपड्यांच्या तुकड्यांवरून तिची ओळख पटली.

त्या महिलेचा नेमका मृत्यू कशामुळे झाला याचा तपास पोलिस लावतील मात्र सद्या तरी लॉक डाऊनमुळे ती त्या रस्त्याने पायी निघाली आणि मृत्यू झाला असावा. हेही वाचा - मरकजला आलेले चार नेपाळींना कोरोनाची बाधा सदर महिला तिच्या गुंडेगाव येथील मुलीकडे राहते. तिचा मुलगा देऊळगाव येथे असतो. लॉक डाऊन सुरु होण्यापूर्वी बसने ही महिला देऊळगावला आली. मात्र नंतर बस बंद झाल्याने तिची परत जाण्याची अडचण झाली. त्या महिलेने कुठलाही विचार न करता थेट डोंगराच्या रस्त्याने गुंडेगाव कडे निघाली. भानगाव शिवारातील डोंगर उंच आणि अडचणींचा आहे. ती घरून गेली. मात्र मुलीकडे पोचली नाही. त्या दरम्यान तिच्या मुलगा अथवा मुलीने पोलिसात तक्रार दिली नाही. पोलिसांना दोन दिवसांपूर्वी मिळालेल्या माहितीनुसार एक महिलेचा मृत्यू झाल्याच्या खबरीनंतर हा विषय समोर आला.

त्या मयत महिलेचा सांगाडाही नीट मिळाला नाही. नेमका मृत्य कशाने झाला याचा शोध घेतला जाईल. पण सद्या पोलिसांकडून समजलेल्या माहितीनुसार, सदर महिला डोंगरावरून दरीत पडली असेल किंवा तिच्यावर प्राण्याने हल्ला केल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे.

पोलिस उपअधीक्षक संजय सातव, पोलिस निरीक्षक दौलतराव जाधव व अरविंद माने यांनी घटनास्थळी भेट दिली. जाधव म्हणाले, अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. तपास सुरू आहे. लॉक डाऊन असल्याने ती डोंगरातून पायी निघाल्याचे सांगण्यात येते.

