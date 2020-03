"मुळा' उजव्या कालव्याचे आवर्तन शुक्रवारी

राहुरी : मुळा धरणाच्या उजव्या कालव्यातून उन्हाळी हंगामासाठी सिंचनाचे आवर्तन शुक्रवारपासून (ता. 20) सोडणार असल्याची माहिती मुळा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख यांनी दिली. देशमुख म्हणाले, ""मुळा धरणाच्या डाव्या कालव्यातून 10 मार्च रोजी सिंचनाचे आवर्तन सुरू केले आहे. उजव्या कालव्याचे आवर्तन सुरू करण्याची मागणी होत होती. उजव्या कालव्याच्या मागील आवर्तनात काही ठिकाणी भराव खचला आहे. मागील हंगामापूर्वी भरावाचे काम करूनही त्या ठिकाणी पुन्हा पुन्हा भराव खचले आहेत. त्या ठिकाणी मातीमिश्रित वाळू असल्याने असे प्रकार वारंवार होतात. अशा ठिकाणी भरावाची कामे सुरू आहेत. उन्हाळी हंगामाच्या आवर्तनापूर्वी ही कामे पूर्ण करणे गरजेचे आहे. कामे पूर्ण न झाल्यास कालवा फुटीचा धोका निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. कालव्यावरील विमोचकांच्या द्वारांची दुरुस्तीची कामेही सुरू आहेत. ही सर्व कामे गुरुवारपर्यंत (ता. 19) पूर्ण होतील.'' पालकमंत्री हसन मुश्रीफ व कार्यक्षेत्रातील सर्व लोकप्रतिनिधींसमवेत चर्चा झाली आहे. पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार, उजव्या कालव्याचे नियोजित आवर्तन 25 मार्चऐवजी 20 मार्चलाच सोडले जाईल. कमीत कमी पाण्यात हे आवर्तन करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे. या आवर्तनात ओढे-नाले, गावतळी भरण्यात येणार नाहीत. अनधिकृत उपसा करणाऱ्यांवर व कालव्याचे नुकसान करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मुळा उजव्या कालव्याची वहनक्षमता 1650 क्‍यूसेक आहे. आवर्तन 40 दिवस चालेल. सुरवातीला 1400 क्‍यूसेकने पाणी सोडले जाईल. नंतर टप्प्या-टप्प्याने पूर्ण वहनक्षमतेने कालव्याचा विसर्ग वाढविला जाईल, असेही देशमुख यांनी सांगितले.

