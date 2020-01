क्रिकेटच्या वादातून सवंगड्याचा भोसकून खून

इस्लामपूर : क्रिकेट खेळताना "बॉल जोरात का टाकलास' अशी विचारणा केल्याच्या कारणावरून अल्पवयीन मुलाने ओंकार दिलीप जाधव (वय 20, मूळ गाव कार्वे, ता. कऱ्हाड, सध्या रा. तिरंगा चौक इस्लामपूर) याचा धारदार चाकूने वार करून खून केला. या घटनेनंतर उपविभागीय पोलिस अधिकारी कृष्णात पिंगळे, पोलिस निरीक्षक नारायण देशमुख यांनी घटनास्थळी भेट दिली. याबाबतची फिर्याद ओंकारची आई नंदा दिलीप जाधव (वय 42) यांनी इस्लामपूर पोलिस ठाण्यात दिली आहे. पोलिसांनी संशयित मुलाला ताब्यात घेतले आहे. ओंकार जाधव व खून करणारा अल्पवयीन विद्यार्थी हे दोघेही इडेनगार्डन मिनीस्ट्री या धार्मिक सेवाभावी संस्थेमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या येथील विजयमाला आश्रमात राहतात. मृत ओंकारची आई नंदा याच आश्रमात स्वयंपाकीण म्हणून काम करतात. काल 26 जानेवारी निमित्त शाळा व महाविद्यालयांना सुटी असल्याने सर्व विद्यार्थी आश्रमामध्येच होते. दुपारी तीनच्या सुमारास ओंकार हा आपल्या सवंगड्यांसह आश्रमालगतच्या मोकळ्या जागेत क्रिकेट खेळण्यासाठी गेले होते. यावेळी बॉल जोरात टाकण्याच्या कारणावरून ओंकार व संबंधित मुलात वादावादी व मारामारी झाली. यावेळी दोघांमधील वाद इतर मुलांनी सोडवला आणि सर्वजण आश्रमात परत आले. मात्र तेथे संबंधित मुलाने ओंकारला पुन्हा मारहाण केली व तो खोलीत गेला. तेथून त्याने स्वतःच्या बॅगमधील चाकू आणला व बाहेर उभ्या असलेल्या ओंकारला "तुला आता जिवंत ठेवत नाही' असे म्हणून डावी मांडी व डाव्या बरगडीजवळ चाकूने जोरदार वार केला. यात ओंकार बेशुद्ध पडला. याची माहिती ओंकारची आई व बहिणीला समजल्यानंतर त्या पळत तिकडे गेल्या. आश्रमाचे व्यवस्थापक रवी येडेकर यांनी इतर मुलांच्या मदतीने ओंकारला दुचाकीवरून खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी हलवले. मात्र तो उपचारापूर्वीच मृत झाल्याचे डॉक्‍टरांनी घोषित केले. खून केल्यानंतर संबंधित अल्पवयीन मुलगा हा आश्रमातच होता. त्या ठिकाणाहून पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले.

