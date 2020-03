Video : झुक झुक आगीनगाडी... आली कर्जतच्या या झेडपी शाळेत

कर्जत : झुक झुक आगीनगाडी...पळती झाडे पाहू या मामाच्या गावाला जाऊ या...हे गीत वयाच्या तिशीत आणि चाळीशीतल असलेल्या पिढीने शाळेत गायलं असेल. ती आगीनगाडी तेव्हा खूप मजेशीर वाटायची. परंतु ही कल्पना आता सत्यात उतरली आहे. ती आगीनगाडी प्रत्यक्ष शाळेतच आलीय. ही किमया साकार केली आहे कोंभळी (ता. कर्जत) येथील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी. या उपक्रमाचे तालुकाभरातून कौतुक होत आहे. कोंभळी हे शिक्षकांचंच गाव अशी या गावची ओळख आहे. येथे पहिली ते चौथीपर्यंत चार वर्ग मंजूर असून, सहा वर्गखोल्या उपलब्ध आहेत. शाळेची पटसंख्या 122 असून, शिक्षकांची संख्या पाच आहे. या गावातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेने आगगाडीचे (रेल्वे) हे नवीन रूप धारण केलेले आहे. सर्वांच्या सहकार्याने बनली आगगाडी शाळेला आगगाडी करण्याची कल्पना शिक्षकांनी गावातील सरपंचासह व्यवस्थापन समिती समोर मांडली. त्यांनीही या उपक्रमाला संमती दिली. मात्र, याकामी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली. गावातील मान्यवर व ग्रामस्थांच्या संमतीने मुख्याध्यापिका जयश्री सातपुते आणि सहकारी शिक्षकांचा उत्साह द्विगुणित झाला. बघता बघता अवघ्या पंधरा दिवसांतच चित्रकार रामदास फुले यांनी या सहा खोल्यांना रंगरंगोटी करून मुलांची आवडती आगगाडी साकारली. सर्व काही आगगाडी या आगगाडीवरील प्रत्येक डबा म्हणजे वर्गखोली असून, त्यावर शैक्षणिक माहितीपर आकर्षक तक्‍ते साकारले आहेत. त्यावर संकलित माहिती लिहिली आहे. शाळेतील मुलांना रोज आगगाडीत बसल्याचा भास निर्माण करत आनंदाबरोबरच शैक्षणिक माहितीही खोल्यांत उपलब्ध करण्यात आली आहे. पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी मीना शिवगुंडे, केंद्रप्रमुख उदयभान खराडे, मुख्याध्यापिका जयश्री सातपुते, सहशिक्षक अदिकराव बचाटे, जयश्री गांगर्डे, शहाबाई लवटे, अपर्णा साबळे

यांच्यासह पालक आणि ग्रामस्थांनी परिश्रम घेत मोलाचे सहकार्य केले आहे. आगगाडीमुळे गैरहजेरील घटली

जिल्हा परिषद शाळेची नवीन कल्पना सर्वांनाच सुखद वाटली. चिमुकल्यांची आगगाडी परिसरात कौतुकाचा विषय झाला. या आगगाडीमुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांचे गैरहजेरीचे प्रमाण कमी होण्यास अप्रत्यक्ष मदत मिळेल. या शैक्षणिक वर्षात पहिलीत दाखल होणारी मुलेही आगगाडीत बसण्यास उत्सुक झाले आहेत.

- जयश्री सातपुते, मुख्याध्यापिका, जिल्हा परिषद शाळा, कोंभळी

