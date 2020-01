निसर्गप्रेमी जोशींच्या मनात काय आली भन्नाट कल्पना 

सोलापूर : प्रत्येकांच्या घरी लग्नसराईत खूप आमंत्रणे येतात. त्यामुळे घरात पत्रिकांचे ढीग तयार होतात. लग्न झाल्यावर पत्रिकांचे काय करायचे असा प्रश्‍न नेहमीच सर्वांनाच पडतो. तोच विचार करत भन्नाट कल्पना घेऊन एका निसर्गप्रेमी व्यक्तीची अप्रतिम संकल्पना अनेकांना आवडली आहे. ती म्हणजे आता लग्नपत्रिका कचरा पेटीत टाकण्याऐवजी कुंडीत टाकली तर झाड उगवेल. तुम्ही म्हणाल हे कसं शक्‍य आहे. हो आहे हे शक्‍य. हेही वाचा - सोलापुरातील नागरिकांना हवे 24x7 2 फेब्रुवारीला वंदना जोशी यांच्या मुलाचा विवाह वंदना जोशी या पर्यावरणप्रेमी व निसर्गाशी जोडलेल्या नवनवीन गोष्टी प्रत्येकवेळी करतात. त्यातूनच शोध काढत त्यांनी त्यांच्या मुलाच्या (प्रणव) लग्नपत्रिकेत सीड कार्डचे स्वरूप देऊन पर्यावरण पूरक विवाहाचा आदर्श राबविला आहे. 2 फेब्रुवारीला वंदना जोशी यांच्या मुलाचा विवाह आहे. या पत्रिकेची साइज सव्वासात इंच बाय पाच इंच असून एक पत्रिका नऊ-दहा रुपयांस मिळते. लग्न झाल्यावर पत्रिका फेकून न देता ती एक दोन तास पाण्यात भिजत ठेवून ती कुंडीत ठेवली तर त्यात एक सुंदर फूल झाडं उगवेल. पत्रिकेसाठी लागणारे साहित्य सोलापूरमध्ये मिळत नसल्यामुळे पर्यावरणपूरक पत्रिकेसाठी लागणारे मोठे ब्लॅक शीट हे कोल्हापूरहून मागविले आहे. त्यात मिरची, टोमॅटो, तुळशी, झेंडू, गुलाब, मोगरा अशाप्रकारचे फुले व फळ झाडांचे बियाणे वापरून पत्रिका बनवली आहे. अशी आहे पत्रिका...

लग्नात ज्याप्रमाणे पत्रिका बनवली जाते. त्याच प्रमाणे वंदना जोशी यांनी मुलाच्या लग्नानिमित्त पर्यावरणपुरक पत्रिका बनवली आहे. लग्न झाल्यानंतर पात्रिका फेकुन न देता ती पाण्यात भिजवून ठेवायची. त्यानंतर गोळा करुन तो कुंडीमध्ये ठेवायचा. त्यांनी बनवलेल्या पत्रिकेसाठी फुल आणि फळांच्या झाडाच्या बियांचा वापर केला आहे. त्यामुळे पत्रिकेचा गोळा तयार केल्यानंतर कुंडीत टाकल्याबरोबर चार ते आठ दिवसात अंकुर फुटते. अशा सुमारे 600 पत्रिका त्यांनी बनवल्या आहेत. जोशी या निसर्गप्रेमी आहेत. त्यामुळे आपल्याला वेगळे काय करता येईल, या हेतून त्यांनी अगळी- वेगळी पत्रिका बनववली आहे. जुन्या कागदाचा लगदा घेऊन हॅडमेट पेपर तयार करुन त्यात फळ, फुले यांच्या बीया वापरुन शीट पेपर बनवले.

