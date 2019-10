राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होईल : सुशिलकुमार शिंदे (व्हिडिओ)

सोलापूर : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आज जरी वेगळी असली तरी पूर्वी एकाच झाडाखाली वाढलेली आहे. भविष्यात आम्ही जवळ येणार आहोत. काँग्रेस एकत्रित होणार आहे, असे संकेत माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सोलापुरात दिले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी दोघेही थकलेले आहेत. आम्ही दोघे कधीकाळी एका आईच्या मांडीवर वाढलेलो आहोत, असेही ते म्हणाले. सोलापूर शहर उत्तरचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार मनोहर सपाटे यांच्या संपर्क कार्यालयाचे उदघाटन मंगळवारी माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले, यावेळी शिंदे बोलत होते. शिंदे म्हणाले की, इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाण यांचे नेतृत्व घेऊन आम्ही पुढे आलो आहोत. त्यामुळे आमच्याही मनात खंत आहे, त्यांच्याही मनात खंत असेल, पण ते बोलून दाखवत नाहीत. ज्यावेळेस वेळ येईल त्यावेळेस ते करतील. पण त्याची सुरुवात आज विधानसभेच्या निमित्ताने सोलापुरातून एकत्र येऊन काम करत असल्याबद्धल शिंदे यांनी समाधान व्यक्त केले.

शरद पवार आणि माझ्या मैत्रीत अनेकांनी घोळ घालण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यामध्ये कोणाला यश आले नाही. कसे वागावे आणि कसे डावपेच करावेत याची शिकवण शरद पवारांनी दिली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मीसुद्धा त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेऊन चालत असताना सामाजिक कार्यकर्ता, सामान्य आणि गरीब घरातील नगरसेवक बाबा मिस्त्री यांना सोलापूर दक्षिणची उमेदवारी दिली आहे. मिस्त्री यांच्यासह आमदार प्रणिती शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे मनोहर सपाटे यांना निवडून आणण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत असे त्यांनी सांगितले.

