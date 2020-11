सांगली प्राथमिक शिक्षक बॅंक निवडणुकीत नवी पिढी; जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचा निवडणूक लढण्याचा निर्णय

सांगली : जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बॅंकेची आगामी निवडणूक समिती विरुद्ध संघ, अशी रंगण्याची चिन्हे दिसत असताना आता नव्या दमाच्या तरुण शिक्षकांनी यात उडी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना निवडणूक लढवणार आहे. सत्ता परिवर्तनासाठी नव्हे तर बॅंकेची व्यवस्था बदलण्यासाठी लढणार आहोत, असे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी जाहीर केले. याबाबत नुकतीच बैठक झाली. प्राथमिक शिक्षक बॅंकेत एक अंकी व्याजदर व पारदर्शी कारभाराव्दारे सभासद हीत यासाठी लढले पाहिजे, यावर एकमत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले,""ही निवडणूक महत्वाची असेल. शिक्षक बॅंक कामधेनू आहे. शिक्षकांना आर्थिक आधार देते. काही काळात बॅंकेत सभासद हितापेक्षा संचालक, कारभारी हितावर भर दिलेला दिसतो. 100 टक्के वसुली असूनही जादा व्याज आणि अल्प लाभांश हे चुकीचे गणित आहे. सभासदांना यातून सोडवावे लागेल. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मते जाणून घेतली असता लढण्याचे ठरवले आहे. एक अंकी कर्जाचा व्याजदर, बॅंकेचा कारभार काटकसरीने करून जादा लाभांश, मृत्यू झालेल्या सभासदांचे कर्ज पूर्ण माफ करणे, निष्कर्जी सभासद मृत झाल्यास 20 लाख रुपये मदत, डीसीपीएस धारक सभासद मृत झाल्यास त्याचे सर्व कर्ज माफ करून त्या दुर्दैवी कुटुंबास 25 लाखांची मदत, बॅंकेची कर्मचारी संख्या न वाढवता शाखा विस्तार, शिक्षण सेवकाना 10 लाख कर्ज, बॅंकेत कर्ज रोखा अर्ज मोफत, कर्जासाठी शिफारशीची गरज नसणे हे बदल हवे आहेत.'' राज्य समन्वयक सागर खाडे, जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे, राहुल कोळी, विरेश हिरेमठ, नेताजी भोसले, पी. डी. शिंदे, मिलन नागणे, आकाश जाधव, स्वप्नील मंडले, रमेश मगदूम, राहूल गणेशवाडे, महादेव जंगम, जयश्री कुंभार, नूतन परीट, स्नेहा मंडले, अश्विनी पाटील, नसरीन मुल्ला, शीतल भोसले, शुभांगी पाटील, स्वप्नाली आवटी, चमेली पाटील, सविता जाधव उपस्थित होत्या. संपादक : युवराज यादव

Web Title: New generation in Sangli Primary Teachers Bank elections; Old Pension Rights Association decides to contest election