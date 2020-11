आळसंद (सांगली) : जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या सुचनेनुसार तालुक्‍यात "मॉडेल स्कूल' साठी नऊ शाळांची निवड करण्यात आली. प्रत्येक केंद्रातील एका शाळेची निवड केली आहे. मॉडेल स्कूलसाठी शिक्षकांची लगबग सुरू झाली आहे. राज्यात शिक्षण विभागाने सुमारे तीनशे शाळा मॉडेल स्कूल करण्याचा संकल्प घेतला आहे. त्यानुसार तालुक्‍यातील निवड केलेल्या शाळा मॉडेल स्कूल करण्यासाठी सरसावल्या आहेत. उपक्रमात पहिली ते सातवीपर्यंत असणाऱ्या शाळांना प्राधान्य देण्यात आलेय. एका शाळेची राज्यस्तरीय पातळीसाठी मॉडेल स्कूल म्हणून निवड केली जाणार आहे. खासगी व शासकीय शाळा यातील असणारी दरी कमी व्हावी, ग्रामीण शाळांचे चित्र बदलून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शाळा संकल्पना राबवली आहे. प्रामुख्याने शाळांसाठी चांगली इमारत, सर्व क्रीडा साहित्यांची उपलब्धता, विज्ञानकक्ष, ग्रंथालय, विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी पोषक वातावरण मिळावे. पुस्तकांपलीकडे जाऊन शिकण्याची पध्दत समजावून सांगणे. विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य गुणांना वाव देणे. संभाषण कौशल्य विकसित करणे. कृतीयुक्त शिक्षणातून ज्ञानाची निर्मिती करणे. विद्यार्थ्यांना तणावविरहित शिकता यावे, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक, बौद्धिक, विकास करणे ही मॉडेल स्कूलची उद्दिष्टे आहेत. या शाळांची निवड जिल्हा परिषदेच्या खानापूर, कार्वे, सुलतानगादे, रेणावी, साळशिंगे, भेंडवडे गाव, नागेवाडी, भाळवणी, खंबाळे (भा.), या शाळांची निवड करण्यात आली आहे.

Web Title: nine school for model school in khanapur taluka