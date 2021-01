मसुचिवाडीत नऊ जागा बिनविरोध; दोन जागांवर निवडणूक

नवेखेड (जि. सांगली) : प्रचंड राजकीय इर्षा असलेल्या वाळवा तालुक्‍यातील मसुचीवाडी ग्रामपंचायतीत नऊ जागांची निवडणूक बिनविरोध करण्यात ग्रामस्थांना यश आले. फक्त दोन जागांची निवडणूक लागली आहे. दोन जागांसाठी पाच उमेदवार रिंगणात आहेत. वाळवे तालुक्‍यातील मसुचीवाडी हे सधन गाव या गावात प्रचंड राजकीय इर्षा असणारे दोन राजकीय गट माजी पंचायत समिती सदस्य दतू आप्पा खोत यांची जनसेवा आघाडी व एकेकाळी त्यांचे शिष्य असणारे व सध्या विरोधक असणारे माजी सरपंच सर्जेराव बापू कदम यांचे ग्राम विकास पॅनेल या दोन गटाचा टोकाचा असा संघर्ष आहे. गेल्या अनेक निवडणुकात ग्रामस्थांनी अनुभवला आहे. प्रभागातील पाच सहा मते इकडे तिकडे झाली, की प्रभागाचा निकाल बदलला. अशी विचित्र अवस्था दोन्ही गट जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना मानणारे यंदाची निवडणूक जाहीर झाली तेंव्हापासून निवडणूक जोरदार होणार अशी चर्चा होती. परंतू सरपंचपदाचे आरक्षणानंतर होणार असल्याने चर्चा जर तर वर गेली. कोरोना महामारी त्या आधी आलेला महापूर या वर्षीची अतिवृष्टी यामुळे हे नदीकाठचे गाव कचुन गेले आहे. गाव पातळीवरील या निवडणुकीत वेगळ्या कारणाने होणार खर्च उमेदवारांना परवडणारा नव्हता आणि निर्माण होणारे संघर्ष अनेक वर्षांची संगत होती हे अनुभवलेल्या ग्रामस्थांनी सुरुवातीपासूनच बिनविरोध अशी चर्चा सुरू ठेवली. त्यात त्यांना 90 टक्के यश आले आहे. एकूण 11 जागांपैकी 9 जागा बिनविरोध निवडून आले आहेत. दोन जागांसाठी निवडणूक लागली आहे. सध्याच्या घडीला बिनविरोध निवडून आलेले ग्रामविकास आघाडीचे सदस्य पाच तर जनसेवा पॅनलचे चार सदस्य अशी विभागणी आहे. दोन निवडून येणारे उमेदवार कोणाकडे जातात त्यावरच राजकीय भवितव्य ठरणार आहे. तोपर्यंत मात्र गाव शांत झाल्याची चर्चा आहे. बिनविरोध निवडून आलेले उमेदवार असे प्रभाग क्रमांक एक संजय आनंदा कदम (ग्राम विकास), पूजा सागर माने(जनसेवा), प्रभाग क्रमांक दोन संजय दत्तात्रय कदम (जनसेवा), उज्वला सुनील फाटक (जनसेवा), ज्ञानदेव कुंभार (ग्रामविकास), क्रमांक तीन शांताराम शांताराम वसंत कदम (ग्राम विकास), लतिका हनुमंत नांगरे पाटील (ग्राम विकास), संगीता संदीप सुतार (जनसेवा), प्रभाग क्रमांक चार भारतीय हनुमंत गिरी गोसावी (ग्रामविकास). रिंगणातील उमेदवार एका जागेसाठी अमोल पोपट कदम विरुद्ध अमित अनिल कदम, दुसऱ्या जागेसाठी अनुराधा रमेश देवकुळे ज्योती अमर पाटोळे, राधिका बापुसो पाटोळे असा तिरंगी सामना आहे. संपादन : युवराज यादव

