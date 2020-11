महापालिकेतर्फे शंभर फटाके स्टॉलना परवानगी : नितीन कापडणीस... विना परवाना फटाके विक्री केल्यास कारवाई 

सांगली- महानगरपालिकेकडून यंदा तिन्ही शहरात फक्त ग्रीन क्रॅकर्स अर्थात पर्यावरणपूरक फटाके विक्रीच्या स्टॉलना परवानगी देण्यात आली आहे. या परवानगी व्यतिरिक्त जर कोणी रस्त्यावर किंवा दुकानांमध्ये फटाके विक्री केल्यास कडक कारवाई केली जाईल असा इशारा आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी दिला आहे. यंदाच्या दिवाळीसाठी तहसीलदार कार्यालयाकडून परवानगी प्राप्त असणाऱ्या 100 परवानाधारक ग्रीन क्रॅकर्स विक्रीसाठी स्टॉल धारकांनी महापालिका प्रशासनाकडे जागा मिळण्यासाठी अर्ज केले होते. त्यानुसार सांगलीतील आरवाडे हायस्कुलच्या क्रीडांगणावर 20, तरुण भारत स्टेडियममध्ये 12, मिरज हायस्कुलमध्ये 20, कल्पद्रूम क्रीडांगणामध्ये 40 आणि कुपवाड रोहिदास चौकात 8 ग्रीन क्रॅकर्स स्टॉलना महापालिकेने जागा उपलब्ध करून दिली आहे. सर्व ग्रीन क्रॅकर्स विक्री स्टॉलच्या ठिकाणी आवश्‍यक अग्निसुरक्षा यंत्रणा उभारण्याबाबत सर्व स्टॉलधारकांना लेखी सूचना दिल्या आहेत. तसेच फटाक्‍याबाबत न्यायालयाने तसेच शासनाकडून ठरवून देण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करण्याबाबत लेखी नोटिस दिली आहे. महापालिकेच्या अग्निशामक विभागाकडून परवानगी देण्यात आलेल्या ठिकाणीच ग्रीन क्रॅकर्सची विक्री करता येणार आहे. जर सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा कोणत्याही खासगी जागेत, दुकान गाळयात विना परवाना फटाके विक्री करताना कोणी आढळून आल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका मुख्य अग्निशमन अधिकारी चिंतामणी कांबळे यांना सूचना दिल्या आहेत.

