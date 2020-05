नो बॅंड-बाजा; फक्त 50 बाराती

सांगली ः देशात कोरोना आला... हाहाकार माजला... लॉकडाऊन झाला... ठरलेली लग्न थांबली... पुढे ढकलली... पण, पुढे तर किती ढकलायची... मुहुर्त संपायला आले. मग, धावपळ सुरु झाली... कुठे पाच-सात जणांनी तर कुठे दहा-बारा जणांनी हजेरी लावत शुभमंगल करून टाकले... पोलिसांनीही त्यांना सलामी दिली, गाणी वाजवून शुभेच्छा दिल्या... आता मात्र सरकारने बॅंड, बाजा वाजवायला मान्यता दिली नसली तरी 50 वऱ्हाडींना लग्नाला हजर राहता येईल, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे वर आणि वधूपक्षाच्या चेहऱ्यावर थोडे हास्य खुलले आहे. मे महिन्यात अत्यंत कमी मुहुर्त आहेत. लग्नाचा बार उडवायची अनेकांची इच्छा आहे. लग्न ठरले, साखरपुडा झाला. तारीखही ठरली होती, मात्र लॉकडाऊनने सारा घोटाळा झाला. "मधू इथे अन्‌ चंद्र तिथे' अशी अनेकांची अवस्था झाली. काहींनी मार्ग काढला. अगदी एका शहरातील स्थळे असतील तर त्यांनी मोजक्‍या लोकांच्या उपस्थितीत लग्नसोहळा उरकला. जिल्ह्यांतर्गतही लग्नसोहळे झाले. जिल्ह्याची सीमा मात्र ओलांडता आली नाही. लग्नासाठी दहा ते बारा लोकांपेक्षा जास्त गर्दी नको, असे सरकारचे आदेश होते. नवरा-नवरी, त्यांचे माता-पिता, लिंबू धरायला दोन मामा, भटजी, फोटोग्राफर आणि आरती धरायला बहिणी... संपले की बारा... त्यामुळे पुरती पंचाईत झाली होती. आता मात्र सरकारने थोडासा दिलासा दिला आहे. लग्नासाठी 50 लोक वऱ्हाडी असू शकणार आहेत. अर्थात, त्यांनी सोशल डिस्टंन्सिंगचा नियम काटेकोरपणे पाळायचा आहे. तीन फुटाहून अधिक अंतरावर थांबूनच त्यांनी लग्न सोहळा उरकायचा आहे. तेथे गोंधळ, गर्दी उसळळी तर मात्र कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिला आहे.

