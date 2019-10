Vidhan Sabha 2019 घर शोधून शोधून "बीएलओ' मेटाकुटीस ! 

सातारा ः जिल्ह्यात मतदार चिठ्ठ्या (वोटर्स स्लीप) मतदारांपर्यंत पोचविण्यासाठी "बीएलओं'च्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. परंतु, बहुतांश चिठ्ठ्यांवर केवळ मतदारांचे नाव असून, पत्ता नसल्यामुळे "बीएलओ' मतदारांचे घर शोधताना मेटाकुटीस येत आहेत. जिल्हा प्रशासनातर्फे 21 ऑक्‍टोबरला लोकसभा पोटनिवडणूक आणि विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील सर्व मतदारसंघांत मतदानाची टक्केवारी वाढावी, यासाठी प्रशासनाद्वारे मतदान वाढीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. यामध्ये शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांकडून पालकांना मतदानाचे आवाहन, ग्रामीण भागात पथनाट्याद्वारे मतदारांचे प्रबोधन आदी उपक्रम राबविले आहेत. मतदानाच्या दिवसापूर्वी मतदार चिठ्ठ्या (वोटर्स स्लीप) मतदारांपर्यंत घरोघरी पोचविण्यासाठी "बीएलओं'वर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मतदान चिठ्ठ्या मतदारांपर्यंत पोचवा, अशी सक्त ताकीद "बीएलओं'ना दिली आहे. याबरोबरच मतदार घरात नसेल तर कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीकडे मतदार चिठ्ठ्या द्याव्यात. तसेच मतदार चिठ्ठ्या लहान मुलांच्या हातात देऊ नका, अशी ही सूचना करण्यात आली आहे. "बीएलओं'नी वोटर्स स्लीपचं वाटप सुरू केले आहे.



सातारा शहरात नेमणूक करण्यात आलेले "बीएलओ' घरोघरी जाऊन मतदारांना शोधून वोटर्स स्लीप देताना दिसत आहेत. काही मतदार चिठ्ठ्यांवर मतदाराचा पत्ता नसल्याने "बीएलओं'ना संबंधित मतदारांचे घर शोधून काढावे लागत आहे. बहुतांश मतदारांची घरे सापडत नसल्याची तक्रार "बीएलओं'ची आहे. परंतु, ही तक्रार वरिष्ठ कार्यालयात पोचत नसल्याचे समजते. सध्या शहरात नियुक्त असलेल्या "बीएलओं'ना पत्ता नमूद नसलेल्या मतदार चिठ्ठ्यांवरील घरे शोधताना जीव मेटाकुटीस येऊ लागला आहे. सर्वच मतदारांच्या चिठ्ठ्यांवर त्यांचे संपूर्ण नाव, पत्ता आदी माहिती नमूद आहे. "बीएलओं'च्या माध्यमातून घरोघरी मतदार चिठ्ठ्या पोचविण्याचे काम सुरू आहे. आत्तापर्यंत तरी जिल्हा निवडणूक विभागात मतदार चिठ्ठ्यांवर मतदाराचा पत्ता नसल्याची तक्रार प्राप्त नसल्याचे कार्यालयातून स्पष्ट करण्यात आले.

Web Title: As no home addresses on some voter slip it became diffcult for "BLO to search homes