टेंभूच्या पाण्यापासून एकही भाग वंचित राहणार नाही... 

आटपाडी : टेंभू योजनेंतर्गत बंद पाईपलाईन योजनेमधून आणि समन्यायी पाणी वाटप पथदर्शी प्रकल्पामधून गावगाड्यातील एकही शेतकरी, शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंब हक्काच्या पाण्यापासून आणि बंदिस्त पाईपलाईनच्या पाण्यापासून एकही भाग वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आवाहन पाणी संघर्ष चळवळीचे आनंदराव पाटील यांनी शेटफळे येथे जनजागृती बैठकीत केले. टेंभू योजनेंतर्गत बंदिस्त पाईपलाईन आणि समन्यायी पाणी वाटप या पथदर्शी प्रकल्पाच्या जनजागृतीसाठी शेटफळे येथे श्रमिक मुक्ती दल, पाणी चळवळ आणि सोपोकॉम या स्वयंसेवी संस्थेने संयुक्तपणे बैठक आयोजित केली होती. यावेळी श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी सोपोकॉम संस्थेचे किरण लोहकरे, पतंगराव गायकवाड, प्रा. सी.पी. गायकवाड, महादेव देशमुख, किशोर गायकवाड, अमित ऐवळे उपस्थित होते. बैठकीमध्ये राज्यशासनाच्या समन्यायी पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाला सहा हजार घनमीटर पाण्यावर कायदेशीर हक्क प्राप्त होणार आहे. गावातील 978 कुटुंबांचा यामध्ये समावेश झाला असल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी दिली. तसेच संपूर्ण कुटुंबाचा सर्व्हे करून पाण्याचा ताळेबंद तयार केला जाणार आहे. गावची पीक पद्धती ठरवली जाणार असून त्यानुसार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणही दिली जाणार आहेत. गावात शेत जमिनीच्या क्षेत्रानुसार चार पाणीवापर संस्था स्थापन करण्याचे आव्हान केले. गावातील एकही कुटुंब कायदेशीर पाण्यापासून वंचित राहू नये याची दक्षता घ्यावी. तसेच बंदिस्त पाईपलाईन पाण्यापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. त्यादृष्टीने संस्थेला सूचना करण्याचे आव्हान केले. यावेळी प्रा. सी. पी. गायकवाड, पतंगराव गायकवाड यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी एस. एस. गायकवाड, प्रा. समाधान गायकवाड, दिलीप गायकवाड, निवृत्ती गायकवाड, पोपट गायकवाड, सिद्धेश्वर गायकवाड, अमर गायकवाड, पांडुरंग गायकवाड आदी उपस्थित होते. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

