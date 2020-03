दर नसल्याने टोमॅटो त्याने रस्त्यावर फेकले...

नेर्ले : जांभुळवाडी (ता. वाळवा) येथील युवा शेतकऱ्याने टोमॅटोला भाव नसल्यामुळे काढलेले टोमॅटो रस्त्यावर फेकून दिले. टोमॅटो उत्पादन व वाढवण्यास झालेला 50 हजारांचा खर्च देखील या शेतकऱ्याला मिळाला नाही. त्यामुळे नाराज होऊन त्याने रस्त्याच्या बाजूला टोमॅटो फेकले. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. बाजारात गेल्यानंतर व्यापारी कमी दरात टोमॅटो मागतात. तीन - चार रुपये इतका दर किलोमागे व्यापारी लावतात. वाहतूक खर्चदेखील निघत नाही. टोमॅटोचे उत्पादन वाढल्यामुळे दर कमी झाले आहेत. मेहनतीसह झालेला व इतर खर्चदेखील पैसे मिळत नाहीत. शेतकऱ्यांची अवस्था निर्माण होत आहे. पिकलेले टोमॅटो बाजारात कमी दरात विकले जात आहेत. शेतकऱ्यांना घेतलेल्या मालाची पैसे मिळत नाहीत. वांग्याची देखील तीच अवस्था आहे. 10 ते 15 रुपये किलो दराने वांगी बाजारात विकली जात आहेत. वांग्याचे पीक अनेक दिवस सुरू राहत असल्यामुळे थोडेफार का होईना जेमतेम प्रमाणात पैसे वांग्याचे उत्पादन होतात. टोमॅटोसाठी केली जाणारी मेहनत जास्त आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतीच्या माध्यमातून पैसे मिळवावेत हा उद्देश ठेवून केलेल्या टोमॅटोचे पीक असे रस्त्यावर फेकून देताना शेतकऱ्यांच्या जीवाची घालमेल होत आहे. शासकीय यंत्रणांनी शेतकऱ्यांकडून योग्य भाव देऊन मालाची खरेदी करावी. शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळावेत यासाठी प्रयत्न करावा, अशी मागणी आहे. केलेला खर्च तरी निघावा, अशी अपेक्षा शेतकरी करीत आहेत.

इस्लामपूर बाजार पेठेत टोमॅटो नेल्यानंतर कमी दरात टोमॅटो व्यापारी घेतात. या ग्राहकांना आठ - दहा रुपये किलोने टोमॅटो मिळतात. शेतकऱ्यांना तीन - साडेतीन रुपये प्रमाणे टोमॅटो द्यावे लागतात. टोमॅटो पंचवीस किलोचा कॅरेट 80 रुपये दराने विकला जात आहे. एका कॅरेटमध्ये 25 किलो टोमॅटो बसतात. तीन रुपये दर अशी आजची स्थिती आहे. वाहतूक करून इस्लामपूरला टोमॅटो नेले तरी पदरमोड करावी लागते. जास्तीचा खर्च होतो म्हणून शेतकऱ्यांनी टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देणे पसंत केले. टोमॅटोचे दर पडल्यामुळे खर्चही निघत नाही चार महिन्यापूर्वी टोमॅटोची बाग करताना पैसे मिळतील, अशी अपेक्षा होती. टोमॅटोचे दर पडल्यामुळे खर्चही निघत नाही. यंदाच्या हंगामात 50 हजारसुद्धा मिळाले नाहीत. शासनाने शेतमाल खरेदीची तरतूद करावी. - अविनाश जांगळे, जांभूळवाडी, (ता. वाळवा)



