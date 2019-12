Solapur नवी पेठेत बॅरिकेड लावून "नो व्हेईकल झोन'

सोलापूर : नवी पेठ परिसरात सोमवारी (ता. 16) सकाळपासून "नो व्हेईकल झोन'चा आदेश लागू करण्यात आला. नवी पेठेत जाणारे सर्वच रस्ते बॅरिकेड लावून वाहनांसाठी बंद करण्यात आले आहेत. नवी पेठेतील वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी पोलिसांनी हा उपक्रम हाती घेतला आहेत. नागरिकांतून या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी व्यापारावर परिणाम झाल्याने दुकानदारांतून ओरड होत आहे.

पार्किंगची जागा सोयीची नसल्याचे म्हणणे

पोलिस आयुक्तालयाने प्रायोगिक तत्त्वावर 5 जानेवारी 2020 पर्यंत नवी पेठ परिसरात "नो व्हेईकल झोन' केला आहे. नवी पेठ परिसरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी शहर वाहतूक शाखेच्या वतीने व्यापाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी सकाळी नवी पेठ परिसरातील बाजारपेठेत जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर बॅरिकेड लावण्यात आले. दुकानदार आणि कामगारांनी आम्ही दुकानापर्यंत कसे जायचे म्हणून पोलिस कर्मचाऱ्यांशी वाद घातला. दरम्यान, परिसरातील काही व्यापाऱ्यांनी नवी पेठेतील रस्त्यावर क्रिकेट खेळून प्रशासनाच्या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला. प्रशासनाने वाहनांना बंदी करून पार्किंगसाठी ठरवून दिलेली ठिकाणे सोयीचे नसल्याचे व्यापारी आणि नागरिकांचे म्हणणे आहे.

चर्चेनंतर निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे

नवी पेठ परिसरातील बाजारपेठेत शहरातील व शहराबाहेरील नागरिकांची कायमच वर्दळ असते. येथे नेहमीच वाहतुकीचा अडथळा निर्माण होऊन अपघाताच्या किरकोळ घटना घडत असतात. यावर नियंत्रण येण्यासाठी तसेच नागरिकांना जाणे-येणे गैरसोयीचे होऊ नये यासाठी शहर वाहतूक शाखेच्या वतीने उपाययोजना करण्यात येत आहे. वाहतूक शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या परिसराची पाहणी केली होती. नवी पेठ व्यापारी असोसिएशनसोबत झालेल्या चर्चेनंतर नवी पेठ परिसरात "नो व्हेईकल झोन' करण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

या मार्गावर वाहनांना आहे बंदी

जुनी महापालिका इमारत ते राजवाडे चौक, सुभाष चौक ते बैलगोठा पार्किंग. हे आहेत पर्यायी मार्ग

शिवस्मारक, शिंदे चौक, राजवाडे चौक ते पुढे. राजवाडे चौक, शिंदे चौक, शिवस्मारक ते पुढे. सरस्वती चौक, सुभाष चौक, लकी चौक, आसार मैदानापासून पुढे.

सरस्वती चौक, नवी वेस पोलिस चौकी, मेकॅनिक चौक, शिवाजी चौक, काळी मशीद, शिवस्मारकपासून पुढे. लकी चौक, आसार मैदानापासून पुढे.

येथे आहे पार्किंगची व्यवस्था

मेकॅनिक चौककडून येणाऱ्या वाहनांसाठी : जुनी महानगरपालिका परिसर.

शिवस्मारककडून येणाऱ्या वाहनांसाठी : जुना बैलगोठा मेजर शॉपिंग सेंटर पार्किंग.

शिवाजी चौकाकडून प्रत्येक येणाऱ्या वाहनांना : सायंकाळी सहा ते रात्री 10 या वेळेत इंदिरा गांधी कन्या प्रशाला मैदान.

सरस्वती चौक, दत्त चौकाकडून येणाऱ्या वाहनांसाठी : किल्ला बाग कंपाउंड लगत

वाचा कोण काय म्हणाले..

खरेदीसाठी येणाऱ्या ग्राहकांना रस्ता मोकळा मिळायला हवा. नवी पेठेत वाहनांमुळे नेहमीच वाहतुकीची कोंडी होती. यावर उपाय म्हणून नो व्हेईकल झोन करण्यात आले आहे. हा बदल सर्वांच्या फायद्यासाठीच आहे. या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत करायला हवे. नवी पेठ हातगाडीवाल्यांना फेरी परवाना आहे, एका ठिकाणी थांबायचे नाही.

- रूपाली दरेकर,

सहायक आयुक्त, शहर वाहतूक शाखा सर्वच रस्ते वाहनांसाठी बंद केल्यानंतर नवी पेठेत ग्राहक येणार कसे? या परिसरात राहणाऱ्या लोकांचीही गैरसोय होत आहे. पोलिसांसोबत झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली होती, पण संपूर्ण रस्ते बंदबाबत कोणताही निर्णय झाला नव्हता. पोलिसांनी सरसकट बंदी केल्याने धंद्यावर परिणाम झाला आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यायला हवा. आम्ही आयुक्तांना भेटणार आहोत.

- विजय पुकाळे,

सचिव, नवी पेठ व्यापारी असोसिएशन नवी पेठेत "वन वे' करायला हवा. हॉकर्समुळे वाहतुकीची कोंडी होते. त्यांच्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यायला हवा. पोलिसांनी नो व्हेईकल झोन केल्यामुळे व्यापारावर परिणाम झाला आहे. नवी पेठेत ग्राहकच नाहीत.

- माणिक गोयल,

व्यापारी, नवी पेठ आम्ही नवी पेठेत खरेदीसाठी आलो आहोत. नो व्हेईकल झोनमुळे बाजारपेठेतील वाहनांची गर्दी कमी झाली ही चांगली गोष्ट आहे, पण वाहन दूरवर पार्किंग करून बाजारपेठेत येणे गैरसोयीचे आहे. प्रशासनाने नागरिकांना पार्किंगसाठी सोयीची जागा उपलब्ध करून द्यायला हवी.

- राजश्री बडगू,

ग्राहक

