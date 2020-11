पहिल्या टप्प्यात नोटिसा; दुसऱ्या टप्प्यात कारवाई

सांगली : पंतप्रधान किसान सन्मान योजना केंद्राने सुरु केली. आतापर्यंत सहा हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर यंदाचे सर्व हप्ते जमा झाले आहेत. यादीच्या सोशल ऑडिटमध्ये स्पष्ट झालेल्या आणि आयकर भरणाऱ्या अपात्र शेतकऱ्यांना वसुलीच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील 14 हजार 267 शेतकऱ्यांकडून 11.35 कोटी रक्कम वसुल होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात वसुली आणि दुसऱ्या टप्प्यात कारवाई, असे नियोजनाच्या महसूलच्या हालचाली आहेत. जिल्ह्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत 4 लाख 58 हजार 190 लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली. 14 हजार 267 अपात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला. त्यांना नोटीसा देऊन रक्कम शासनात जमा करावी यासाठी तालुकास्तरावर सूचना दिल्या आहेत. एक हजार 660 अपात्र लाभार्थी व 12 हजार 607 आयकर भरणाऱ्यांची यादी शासनाकडून पोर्टलवर मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. पी. एम. किसान योजनेंतर्गत एक हजार 660 अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर 89 लाख 54 हजार तसेच 12 हजार 607 आयकर भरणाऱ्यांच्या खात्यावर 10 कोटी 46 लाख 6 हजार रुपये रक्कम जमा झाली. रक्कम तत्काळ रक्कम वसूल होणार आहे. आयकर भरणारे लाभार्थी (कंसात रक्कम)

आटपाडी 1548 (एक कोटी 24 लाख 84 हजार), जत 1206 (97.88 लाख), कडेगाव 1603 (एक कोटी 44 लाख 66 हजार), कवठेमहांकाळ 713 (52.54 लाख ), खानापूर 1656 (एक कोटी 33 लाख 62 हजार), मिरज 1644 (एक कोटी 28 लाख 10 हजार), पलूस 862 (72.76 लाख), शिराळा 751 (69.40 लाख ), तासगाव 1133 (87.50 लाख), वाळवा 1491 (एक कोटी 34 लाख 76 हजार). अपात्र लाभार्थींना पहिल्या टप्प्यात नोटीसा दिल्या आहेत. तहसिल पातळीवर वसुलीची कार्यवाही होईल. पुढील टप्प्यात कारवाई असे धोरण आहे.

