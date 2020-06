आता या समाजानेही केले आंदोलन... वाचा काय झाले?

कडेगाव (जि. सांगली) : सलून दुकाने तात्काळ सुरु करावेत यासह विविध मागण्यासाठी कडेगाव तालुका नाभिक समाज संघटनेच्यावतीने कडेगाव तहसिलदार कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. सलून दुकाने लवकर चालू करण्यासाठी परवानगी द्यावी, शासनाकडून आर्थिक मदत मिळवी, कवठे-महंकाळ तालुक्‍यातील नाभिक बांधवांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याला शासनाकडून आर्थिक मदत मिळावी, अशा विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. धरणे आंदोलनास माजी जि.प.अध्यक्ष संग्राससिंह देशमुख, सागरेश्वर सुतगिरणीचे अध्यक्ष शांताराम कदम, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय विभूते, कडेगाव तालुका भाजपा अध्यक्ष धनंजय देशमुख, कडेगाव पं. स. माजी सभापती मंदाताई करांडे, सुरेशचंद्र थोरात, सागर सूर्यवंशी यांनी पाठिंबा दिला.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ साळुंखे, तालुकाध्यक्ष संभाजी जाधव, जिल्हा संपर्क प्रमुख रवींद्र पवार, जिल्हा संघटक सतिश लोखंडे नवनाथ शिंदे, उमेश सूर्यवंशी, गणेश सूर्यवंशी, गणेश पवार, सुशांत सूर्यवंशी, सचिन झेंडे, दत्ता क्षीरसागर, योगेश झेंडे, संतोष काशिद, अधिक यादव, नितीन पवार, आनंदा सपकाळ, महेश सपकाळ, रवींद्र यादव आदी उपस्थित होते. दरम्यान नाभिक समाजाच्यावतीने विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार शैलजा पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. कवठेमहांकाळ येथेही​ लाक्षणिक उपोषण कवठेमहांकाळ : येथील तालुका व शहर नाभिक संघटनेच्या वतीने शासनाकडून आर्थिक मदत मिळावी व सलून दुकाने त्वरित सुरू करावीत, या मागणीसाठी एक दिवस लाक्षणिक उपोषण केले. लॉकडाउनच्या काळात सलून व्यवसाय पूर्णपणे बंद झाल्याने आर्थिक टंचाई निर्माण झाली. शासनाने सलून व्यावसायिकांना आर्थिक मदत द्यावी. सलून व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. हरीश जाधव, रविराज सपकाळ, सुभाष काळे, नारायण काळे, प्रवीण सपकाळ यांनी सहभाग घेतला. जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ साळुंखे यांनी, तसेच तालुक्‍यातील विविध संघटना व नाभिक समाज बांधवांनी ही भेट दिली.

