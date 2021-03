जिल्ह्यात कोरोना रुग्ण संख्या हजारावर; नवे 230 रुग्ण

सांगली : जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या वाढतच आहे. कोरोना सक्रिय रुग्णांची संख्या पाच महिन्यांनंतर एक हजारवर पोहोचलीय. आज नव्याने कोरोनाचे 230 रुग्ण सापडलेत. पलूस व वाळवा तालुक्‍यातील दोघांचा मृत्यू झाला आहे. दिवसभरात 19 जण कोरोनामुक्त झालेत. पॉझिटिव्ह रुग्णातील 73 जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. जिल्ह्यात आज आरटीपीसीआरच्या 1395 चाचण्या झाल्या. त्यातील 172 जण पॉझिटिव्ह तर अँटिजनच्या 937 चाचण्यांत 63 जणांची चाचणी पॉझिटिव्ह झाली आहे. जिल्ह्यात गेल्या वर्षी 23 मार्च 2020 रोजी लॉकडाऊन सुरू करण्यात आले होते. जिल्ह्यात आज सापडलेल्या 230 रुग्णांत महापालिका हद्दीत सर्वाधिक 56 (सांगली-33, मिरज 23) रुग्ण सापडले आहेत. खानापूर, वाळवा तालुक्‍यात प्रत्येकी 31, मिरज व जत तालुक्‍यात प्रत्येकी 27, कडेगाव 21, आटपाडी 17, तासगाव 8, कवठेमहांकाळ 5 आणि पलूस तालुक्‍यात दोन रुग्ण सापडले.

जिल्ह्यात आजअखेर 47 हजार 78 रुग्ण बरे झालेत. आजअखेर 1775 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. एकूण 49 हजार 856 रुग्ण पॉझिटिव्ह सापडले आहेत. अद्याप 73 रुग्ण पैकी चिंताजनक आहेत. ग्रामीण भागातील पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 25 हजार 257, शहरी भागात 7 हजार 420 तर

मनपा क्षेत्रात 17 हजार 169 रुग्ण पॉझिटिव्ह निघालेत. झरेत ग्रामपंचायत कर्मचारी पॉझिटिव्ह

झरे येथे ग्रामपंचायत कर्मचारी पॉझिटिव्ह सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. कोरोना डोकं वर काढू लागले असून अनेक जण पॉझिटिव सापडू लागले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी दक्ष राहण्याची गरज आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी चार पॉझिटिव्ह सापडल्याने शाळा विद्यालय महाविद्यालय बाजार बंद ठेवण्यात आला होता. या गोष्टीला दहा ते बारा दिवस उलटले नाहीत तोपर्यंत ग्रामपंचायत कर्मचारी पॉझिटिव्ह सापडला आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

