शिवभोजनाची पंगत आणखी वाढणार!

नगर ः शिवभोजन थाळीला भलतेच डिमांड वाढले आहे. निश्‍चित केलेल्या वेळेच्या आधीच शिवपंगत संपत आहे. बहुतांश गरजूंना आल्या पावलांनी माघारी फिरावे लागते. थाळींची मागणी लक्षात घेता गरजूंनीही थाळी वाढीचा रेटा लावला होता. त्यावर नगर जिल्हा प्रशासनाने गरजूंची मागणी लक्षात घेऊन थाळींची संख्या वाढविण्यासाठी प्रस्ताव सरकारला पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. गरजूंसाठी ही खुशखबर अ लवकरच प्रस्ताव शासन दरबारी रवाना होणार आहे. थाळींची संख्याही सर्वप्रथम नगरमध्ये वाढण्याचे संकेत प्रशासनाकडून मिळाले आहे. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाकडे गरजूंच्या नजरा लागणार नसेल, तर नवलच! जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शहरात पाच शिवभोजन केंद्रांना मंजुरी दिली. त्यानंतर पहिल्याच दिवशी म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनी 503, दुसऱ्या दिवशी 665, तिसऱ्या दिवसांपासून एक ते दीड तासातच सर्वच 700 थाळ्या संपत आहेत. आजअखेर दहा हजार 268 लाभार्थ्यांनी शिवभोजन थाळीचा लाभ घेतला आहे. गरजू शिवभोजनाच्या आस्वादासाठी सकाळी अकरा वाजल्यापासूनच तैनात असतात. योजनेत शासकीय नोकरदार वगळून इतरांना शिवभोजनासाठी द्वार खुले आहे. त्यामुळे हातात सोन्याच्या अंगठ्या, स्मार्ट फोन, फोर व्हीलरमध्ये येऊन ऐपतवाले गरजूंना उपाशी ठेवून ऐटीत थाळीचा आस्वाद घेतात. त्यामुळे अनेक गरजूंना थाळी उपलब्ध होत नाही. थाळी संपल्याने 50 ते 100 गरजू माघारी जात आहेत. ऐपतवाल्यांनी लाज बाळगण्याची गरज आहे. योग्य लाभार्थी वंचित राहत असल्याने सरकारनेही थाळींची संख्या वाढवून योजनेचा विस्तार करण्याची गरज असल्याची लाभार्थींची मागणी आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडूनही थाळी वाढविण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. राज्यात शिवभोजन केंद्रांना मंजुरी देण्यास जिल्हा अव्वल ठरला आहे. आता थाळींच्या संख्या वाढविण्यासाठीही प्रथमस्थानी राहणार असल्याचे प्रशासनाचे संकेत आहेत. प्रस्ताव पाठवला जाईल

- राहुल द्विवेदी, जिल्हाधिकारी



