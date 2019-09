साखळी पद्धतीने अडीच लाखांची फसवणूक; चंद्रपुरच्या कंपनीविरोधात गुन्हा

कोल्हापूर - साखळी पद्धतीत मोठ्या परताव्याच्या अमिष दाखवून सुमारे 70 गुंतवणुकदारांची 2 लाख 34 हजाराची फसवणूक केल्याप्रकरणी चंद्रपूर येथील एसजीएसव्ही लॅन्ड डेव्हल्पर्स इंडिया लिमिटेड कंपनीच्या मुख्यालयातील संशयित संचालक मंडळासह कोल्हापूर शाखा प्रमुखावर शाहूपुरीत गुन्हा दाखल झाला. याबाबतची फिर्याद गुंतवणुकदारांतर्फे अश्‍विनी यतिन कांबळे (वय 30, रा. चिंचवाड, करवीर) यांनी दिली. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती, चंद्रपूर येथे मुख्यालय असलेली एसजीएसव्ही लॅंन्ड डेव्हल्पर्स इंडिया या कंपनीची शाहूपुरी भास्कर प्लाझा येथे शाखा आहे. या शाखेचे प्रमुख गौतम करूणादित्य म्हणून काम पहातो. तो म्हणून पन्हाळा तालुक्‍यात राहतो. या कंपनीने साखळी पद्धतीने मोठ्या परताव्याच्या अमिषाने ठेवी घेण्यास सुरवात केली. चिंचवाड (ता. करवीर) येथील अश्‍विनी कांबळे या शिलाईचे काम करतात. त्याचे पती पेंटीगंचा काम करतात. एका नातेवाईच्या माध्यमातून एसजीएसव्ही लॅन्ड डेव्हलपर्सच्या कंपनीची माहिती त्यांना मिळाली. या कंपनीत दरमहा पाचशे रुपये जमा केले तर पाच वर्षानंतर 41 हजार 500 रुपये व्याजासह परत मिळतात असे सांगण्यात आले. त्या अमिषाला कांबळे कुटुंब त्याला बळी पडले. या कुटुंबाने स्वतःसह साखळी पद्धतीने कंपनीत मासिक मुदतीने गुंतवणूक करण्यास 2016 पासून सुरवात केली. मात्र दोन ते तीन वर्षानंतर संबधित कंपनीबाबात शंका निर्माण झाल्यानंतर कांबळे यांनी पैसे भरणे बंद केले. मात्र कोल्हापूर शाखेतील गौतम करूणादित्य हा त्यांच्या घरी आला. त्याने कंपनीवर विश्‍वास ठेवा सर्वांचे पैसे मिळणार अशी हमी दिली. त्यानंतर तो गुंतवणुकीचे पैसे नेण्यास त्यांच्या घरी जाऊ लागला. मात्र ठेवींची मुदत संपल्यानंतर मात्र त्याने घरात येणे बंद केले. याबाबत कांबळेसह संबधित 70 ठेवीदारांनी याचा जाब करुणादित्य याच्या घरी जाऊन विचारला. त्याने कंपनी बंद झाली असून तुम्हाला कंपनी ज्या वेळी पैसे देईल त्यावेळीच मिळतील असे सांगितले. मात्र कांबळे यांनी ज्यांची साखळी केली होती ते गुंतवणुकदारांचा पैशासाठी त्यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू झाला. कांबळेंसह इतर गुंतवणुकदारांना पैसे मिळत नसल्याचे समजल्यानंतर त्यांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. गुंतवणुकदारांतर्फे कांबळे यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार संशयित एसजीएसव्ही लॅन्ड डेव्हपर्स कंपनीच्या छोटा बाजार चंदपूरच्या संचालक मंडळासह कोल्हापूर शाखा प्रमुख संशयित गौतम करुणादित्य यांच्यावर 2 लाख 34 हजार 200 रूपये फसवणुकीचा गुन्हा शाहूपुरी पोलिसात दाखल झाला.

Web Title: Offense against the SGSV developers company in Kolhapur