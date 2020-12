34 गुन्ह्यांच्या तपासात कसूर; तासगावात महिला पोलिसांवर गुन्हा दाखल; राज्यात पहिलाच प्रकार

तासगाव : शासकीय कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत तासगाव पोलिस ठाण्यातील महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. अशाप्रकारे गुन्हा दाखल होण्याची राज्यातील पहिलीच वेळ असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा पोलिस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांच्या आदेशावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. शासकीय कामात अडथळा आणल्याबद्दलचे अनेकजणांवर गुन्हे दाखल होत असतात. मात्र, शासकीय कामात कसूर केल्याबद्दल ते ही पोलिस कर्माचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, की तासगाव पोलिस ठाण्यात सन 2017 पासून कार्यरत असलेल्या महिला पोलिस तपासी अंमलदार व्ही. व्ही. मदने यांच्याकडे मृत्यू, दारूबंदी, बेपत्ता व्यक्ती भाग पाच अशा 34 गुन्ह्यांचा तपास देण्यात आला होता. मात्र, या गुन्ह्यांचा तपास त्यांनी विनाकारण प्रलंबित ठेवला आहे. तपासी अंमलदार म्हणून फिर्यादीला न्याय देण्याचे हेतूपूर्वक टाळून, तपास पूर्ण करून आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र ठेवले, हे कर्तव्य असताना; आरोपींला सहाय्य व्हावे, या हेतूने तपास प्रलंबित ठेवल्याचा ठपका आहे. शिवाय विनापरवाना 276 दिवस गैरहजर राहिल्या, तसेच गुन्ह्यांच्या तपासाची कागदपत्रे पोलिस ठाण्यात जमा करण्यासाठी लेखी नोटीस देऊनही त्यांनी ती पोलिस ठाण्यात जमा केली नाहीत; त्याबद्दल पोलिस निरीक्षक राजेंद्र साविंत्रे यांनी श्री. गेडाम यांच्याकडे कसुरी रिपोर्ट दाखल केला होता. त्यावरून आज पोलिस अधीक्षक श्री. गेडाम यांनी मदने यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. महाराष्ट्र पब्लिक रेकॉर्ड ऍक्‍ट 2005 चे कलम 9 आणि भा. दं. वि. स. 175, 188, 217, 218 या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक पंकज पवार तपास करीत आहेत. संपादन : युवराज यादव

Web Title: Offenses in the investigation of 34 crimes; Filed a case against women police in Tasgaon; The first type in the state