विकासकामासाठी नाही निधी, पदाधिकारी कार्यालयासाठी मात्र उधळपट्टी...

सांगली ः विकासनिधी मागितला तर बिकट आर्थिक स्थितीचे कारण दिले जाते. मात्र, दुसऱ्या बाजूला पदाधिकाऱ्यांची कार्यालयांच्या नूतनीकरणासाठी लाखो रूपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. या मुद्यावर आज स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी गदारोळ केला. दरम्यान, तसेच केंद्राच्या एकात्मिक गृह निर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गंत दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती संदीप आवटी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. स्थायी समिती सभागृहासाठी 10 लाख रूपये खर्च करण्यात येणार आहेत. त्याला मान्यता देण्याचा विषय सभेत आला होता. त्यावर बोलताना सदस्य योगेंद्र थोरात म्हणाले,""मनपाच्या तळ मजल्यात महापुराचे पाणी आले होते. फर्निचर, कागदपत्रे खराब झाली. पण पहिल्या मजल्यावर पाणी आले नसताना पदाधिकाऱ्यांची कार्यालये अलीशान करण्यासाठी लाखोंची उधळपट्टी का सुरू आहे. नगरसेवकांच्या प्रभागात विकासकामे करण्याची मागणी केल्यानंतर प्रशासनाकडून बिकट आर्थिक स्थितीचे कारण सांगितले जाते. मग ही उधळपट्टी का? महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टीधारकांना घरकुले देण्यासाठी एई इन्फ्रा प्रोजेक्‍टला काम देण्यात आले होते. या कंपनीला मार्च 2016 अखेरची मुदत होती. मात्र नंतर मुदतवाढ दिली नाही. आता या कंपनीला दोन महिने म्हणजे मार्च 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मुदतवाढ देताना दरवाढ न देण्याची अट सदस्यांनी घातली आहे. मिरजेतील एका समाजिक कार्यकर्त्याने पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेचा प्रारंभ केला होता. याच कार्यकर्त्याने महापालिकेच्या अमृत योजनेला विरोध केला. मग त्यांना कार्यक्रमाला कोणी बोलावले, असा सवाल थोरात यांनी केला. आरोग्य अधिकारी डॉ. कवठेकर यांनी "सामाजिक कार्यकर्त्याकडून प्रारंभ करू का असे विचारले?' म्हणून त्यांना बोलावले असल्याचा हास्यास्पद खुलासा केला. पथदिव्यांची दुरूस्ती आठवड्यात करणार पथदिव्यांचे साहित्य खरेदीचा निर्णय झाला आहे. मात्र अद्याप आवश्‍यक ते साहित्य मिळत नाही. शहर अजूनही अंधारात आहे. प्रशासन याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असा सवाल अनारकली कुरणे, गजानन मगदूम, अभिजीत भोसले यांच्यासह इतर सदस्यांनी केली. प्रभारी विद्युत अभियंता विकास पाटील यांनी आठवड्यात सर्व साहित्य प्रभागात दिले जाईल दुरूस्ती होतील, अशी ग्वाही सभेत दिली.

Web Title: One lakh rupees will be spent for the office Standing Committee House.