देवराष्ट्रे खून प्रकरणातील आरोपी जेरबंद 

देवराष्ट्रे ः अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून कुऱ्हाडाने मानेवर घाव घालून खून केल्या प्रकरणात पसार झालेल्या लक्ष्मण निवृत्ती मुढे (देवराष्ट्रे, जि. सांगली) याला आज पोलिसांनी जेरबंद केले. देवराष्ट्रे येथील जयसिंग शामराव जमदाडे यांचा खून करून तो पसार झाला होता. पत्नीशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयातून त्याने हे थरारक कृत्य केले होते. मंगळवारी रात्री उशीरा चिंचणी पोलिसांनी ही कारवाई केली. याबाबत पोलिसांनी दिलेली अधिक महिती अशी ः आरोपी लक्ष्मण मुढे याला मृत जयसिंग जमदाडे याचे आपल्या पत्नीशी अनैतिक संबध असल्याचा संशय होता . यामुळे आरोपी मुढे जयसिंगवर चिडून होता.4 जून रोजी जयसिंग हे शेतातून वैरण घेऊन गाडीवरून परतताना कुंभारगाव-देवराष्ट्रे रस्त्यावर लक्ष्मण मुढे याने जयसिंगवर कुऱ्हाडीने हल्ला करून शीर धडावेगळे केले. तेव्हापासून लक्ष्मण मुढे फरारी होता. त्याने परिसरातील शेतात आसरा घेतला होता. आरोपीच्या शोधासाठी पोलिसांची पाच पथके काम करीत होते . आरोपीची माहिती मिळताच पोलिसांनी शिरगाव येथील शिवारातून काल (मंगळवार) रात्री मुढे याला ताब्यात घेतले. यावेळी चिंचणी वांगी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष गोसावी,अधिक वनवे , अमर जंगम, विशाल साळुंखे, सत्यवान मोहिते यांच्यासह कर्मचारी पथकात होते . याचा अधिक तपास चिंचणी वांगी पोलीस करीत आहेत.

