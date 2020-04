ब्रेकिंग : सांगलीत सापडला आणखी एक कोरोनाचा रूग्ण 

सांगली - गेल्या काही दिवसांत सांगलीत कोरोनाची लागण झालेला नवीन रूग्ण सापडला नव्हता. त्यामुळे सांगली जिल्हावरील संटक टळले असे वाटत असतानाच आज (रविवार) सांगलीत आणखी एकाला कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हा नवीन रूग्ण महापालिका क्षेत्रात सापडला आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी, १७ एप्रिल रोजी छाती भरल्याने एका ४७ वर्षीय व्यक्तीला सांगली सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. काल त्याचा स्वॅचा मिरज येथे तपासणीसाठी पाठविला होता. त्याचा अहवाल आज पॉझिटिव्ह आला आहे. दरम्यान खबरदारी म्हणूत त्याच्या कुटुंबातील पाच जणांचे स्वॅब तपासणीस पाठविले आहेत. आज (रविवार) सापडलेला हा रूग्ण विजयनगर भागातील एका बँकेत काम करत असून जिल्ह्याता आता कोरोना रूग्णांची संख्या २७ वर गेली आहे.

Web Title: One More Coronavirus Patient Identified In Sangli