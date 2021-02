माणसांतील नैराश्य शोधण्यासाठी युवक करतोय देश भ्रमंती

बेळगाव : लोकांमध्ये विविध कारणांनी आलेल्या नैराश्‍यावर संशोधन करण्यासाठी एक युवक धडपटत आहे. सायकलवर भ्रमंती करीत मजल दर मजल करीत हा युवक माणसांमधील उदासिनता व नैराश्‍य यांचे मुळे शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

तब्बल 236 दिवसांचा प्रवास करुन कटोल तालुक्‍यातील (जिल्हा नागपूर) येथील विशाल मनोज टेकाडे हा युवक बेळगाव शहरात दाखल झाला आहे. कोणत्याही लहान, मोठ्‌या नकारात्मक गोष्टींमुळे माणुस निराश होतो. मात्र हे नैराश्‍य येण्याचे कारण काय याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न बीबीए पदवीधर असलेला टेकाडे करीत आहे. त्यामुळेच फुटपाथवर बसलेल्या लोकांपासून ते भिकारी असो किंवा विविध क्षेत्रातील मान्यवर यांच्याशी तो दिलखुलास गप्पा मारतो आणि त्यांच्या व्यथा वेदना जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. शहरात पोहचल्यानंतर त्याने आश्रय फौंडेशन, ह्यूमिनिटी फौंडेशन, स्नेहालय स्पर्श आदी संस्थामधील लोकांशी चर्चा केली आहे. हेही वाचा - तुला कापू का ? कोंबडी म्हणते नको नको ; सोशल मिडीयावर व्हिडीओ होतोय व्हायरल - टेकाडे यांच्या मते देशातील 50 टक्‍के माणसं उदासिन असून ही उदासिनता का आहे, याचा शोध विविध राज्यातील विविध संस्कृतीच्या लोकांपर्यंत जाऊन पोहल्याशिवाय समजणार नाही. यासाठी घराबाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. सुरुवातीला टेकाडे याने दुचाकीवरुन जाण्याचे ठरविले होते. मात्र त्यासाठी जास्त खर्च येत असल्याने त्याने सायकलवरुन प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला. 6 जुनला तो घराबाहेर पडला असून 29 राज्ये व 4 केंद्रशासीत प्रदेशात जाऊन लोकांशी संवाद साधण्याचा त्याचा प्रयत्न असणार आहे. बेळगावातून गोवा व तेथून कर्नाटकातील इतर भागात जाण्याचा त्याचा मानस आहे. आतापर्यंत केलेल्या 236 दिवसांच्या प्रवासात नैराश्‍य येण्यासाठी दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. त्यामध्ये निसर्ग नियमानुसार आपण स्वत:ला स्विकारत नसतो. तसेच माणूस शारिरीकदृष्ट्या स्वावलंबी असला तरी मानसिकदृष्ट्या परावलंबी होत चालला आहे. यामुळे विविध प्रकारचे दडपण येणे, मानसिक ताण तणाव वाढणे असे प्रकार होत असतात यामधुन नैराश्‍य येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. संपुर्ण देशाची भ्रमंती पुर्ण झाल्यानंतर याबाबतचे संशोधन पुर्ण होऊन योग्य तो निष्कर्ष निघेल असे टेकाडे यांचे मत आहे. संपादन - स्नेहल कदम

