काय सांगता ! दहा ग्रॅमचे फोल्डिंगचे कोल्हापुरी चप्पल...

कोल्हापूर - केवळ दहा ग्रॅमचे फोल्डिंग करता येणारे कोल्हापुरी चप्पल तयार होत आहे. सुभाषनगरातील कारागीर अरुण सातपुते हे चप्पल तयार करीत आहेत. अंतिम हात फिरवण्याचे काम सध्या सुरू असून, नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात ते बाजारात आणले जाणार आहे. डोळ्यांना, डोक्‍याला गारवा देणारे चप्पल ग्राहकाच्या मागणीनुसार हे चप्पल तयार केले जात आहे. आजपर्यंत ५० ग्रॅमपर्यंत कमी वजनाचे कोल्हापुरी चप्पल तयार झाले आहे. दहा ग्रॅमचे लेदरचे चप्पल तयार करून सातपुते हे नवा विक्रम करीत आहेत. लवकरच ते सर्वांना पाहण्यासाठी, विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. कोल्हापुरी चप्पलची शानच वेगळी आहे. डोळ्यांना, डोक्‍याला गारवा देणारे चप्पल म्हणूनही त्याची ख्याती आहे. जगभर प्रसिद्ध असलेल्या कोल्हापुरी चप्पलमध्ये वेगवेगळे मॉडेल बनविणे, त्यामध्ये बदल करणे असे नावीन्य असलेले प्रयोग सातपुते कुटुंबीय करतात. आजपर्यंत देश-विदेशातील अनेक व्यक्तींनी येथून चप्पल खरेदी केले आहे. काहींनी चप्पल तयार करण्याची कला शिकली आहे. बंगळूरहूनही काही महिलांनी येथे येऊन कोल्हापुरी चप्पल कसे तयार होते याचे प्रात्यक्षिक केले आहे. जानेवारी २०२० च्या पहिल्या आठवड्यात हे चप्पल तयार राजारामपुरीतील एका ग्राहकाने कमी वजनाचे कोल्हापुरी चप्पल तयार करण्याची मागणी सातपुते यांच्याकडे केली. त्यामुळे त्यांनी दहा ग्रॅमचे चप्पल तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याचा कच्चा साचा तयार झाला आहे. त्यावर कलाकुसर कशा पद्धतीने करायची याबाबत त्यांना आणखी चार-पाच दिवस आवश्‍यक आहेत. साधारण जानेवारी २०२० च्या पहिल्या आठवड्यात हे चप्पल तयार होणार आहे. कोल्हापुरी चप्पलमधील ‘कापशी’ या प्रकारातील हे चप्पल असणार आहे. विशेष म्हणजे ते फोल्डिंग करता येणार आहे. त्यामुळे प्रवासातही हे चप्पल वापरता येणार आहे. याची किंमत नेहमीच्या चप्पलच्या तुलनेत अधिक असणार आहे; मात्र ते एक मॉडेल बनेल असाही विश्‍वास सातपुते यांनी व्यक्त केला. आजपर्यंत त्यांनी तब्बल पन्नासहून अधिक डिझाईनमध्ये कोल्हापुरी चप्पल तयार केले आहे. त्यांच्या कारखान्यात गेल्यानंतर हे दिसून येते. पाहा - कुस्तीच्या काॅमेंन्ट्रीतील पठ्ठ्याचा फर्डा आवाज... आजपर्यंत कमीत कमी पन्नास ग्रॅम वजनाचे कोल्हापुरी चप्पल तयार झाले आहे. आता दहा ग्रॅमचे चप्पल तयार करीत आहोत. पुढील आठवड्यात ते तयार होईल. यासाठी उच्च प्रतीचे चामडे वापरले आहे. अनावश्‍यक व ‘शो’च्या वस्तू वगळल्या आहेत. त्यामुळे वजन कमी होते. ते फोल्डिंग करून चार-पाच इंचांचे होऊ शकते.

- अरुण सातपुते, कारागीर.

