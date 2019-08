महिलांना कर्तृत्व दाखविण्याची संधी : शोभा माळी

वडूज : ""महिलांना चांगले व्यासपीठ उपलब्ध झाल्यास महिलांना कर्तृत्व दाखविण्याची संधी उपलब्ध होते,'' असे मत माजी नगराध्यक्षा व जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्या शोभा माळी यांनी व्यक्त केले.

येथील शेडे बॅग्ज हाऊसतर्फे आयोजित महिला उद्योजिकता विकास बैठक व पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. या वेळी उपाध्यक्षा किशोरी पाटील, नगरसेविका सुनीता कुंभार, नितीनकुमार शेडे, श्रद्धा स्वामी, श्रद्धा वसव, आयेशा मुलाणी, राधा पटेल उपस्थित होत्या.

माळी म्हणाल्या, ""अनेक महिला चूल आणि मूल या पारंपरिक चक्रव्यूहात अडकल्या जातात. मात्र, ज्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी समाजात काम करण्याची संधी मिळते. त्यापैकी बहुतांशी महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध करून दाखविले आहेत.''

किशोरी पाटील यांनी विविध योजनांची माहिती दिली. या वेळी स्वामी, धनंजय क्षीरसागर, शशिकांत देशमुख, कुंभार, तंटक यांची मनोगते झाली. संचालिका गीता शेडे यांनी प्रास्ताविक व स्वागत केले. या वेळी मान्यवरांच्या हस्ते प्रथम विजेत्या आस्मा मुलाणी (सिद्धेश्‍वर कुरोली), रोहिणी दोरगे (वडूज) यांना पारितोषिक दिली. अश्‍विनी देशपांडे यांनी सूत्रसंचालन केले. पद्मा शेडे यांनी आभार मानले.

Web Title: Opportunity for women to perform their duties says shobha mali