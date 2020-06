नांद्रे गावच्या तलाठ्यांची बदली करण्यास विरोध...का वाचा

तुंग (सांगली) - नांद्रे ( ता. मिरज) येथे कार्यरत आसणारे तलाठी महावीर पांडूरंग सासणे यांची बदली होऊ नये यासाठी चार गावातील ग्रामस्थांनी निवेदन दिले आहे. ग्रामपंचायत वाजेगाव, ग्रामपंचायत खोतवाडी,ग्रामपंचायत नावरसवाडी तसेच नांद्रे येथील स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी अभिजीत चौधरी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. सैन्यदलातील सेवेतुन निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी या पदाचा कार्यभार स्विकारला होता. याबाबत निवेदनातील माहिती अशी जुन 2019 मध्ये तलाठी सासणे यांनी नांद्रे, खोतवाडी,वाजेगाव या तीन गावाचा कार्यभार स्वीकारताच गावातील प्रलबित कामाचा निपटारा करत अवैध कामांना आळा घातला. तसेच नांद्रे गावातील येरळेच्या पत्रातील बेसुमार वाळू उपसा होत असलेल्या तक्रारीची दखल घेत वाळुचोरांचा बंदोबस्त केला. मार्च महिन्यात वाळु चोरी करणाऱ्याना जेरबंद करुन वाळु तस्करी आटोक्यात आणली होती. यामुळे वाळु तस्कर व त्यांच्याशी संबाधित आसलेल्या राजकीय नेत्यांचे धाबे दाणाणले होते. यातुनच नांद्रे गावातील वाळूतस्करांनी स्थानिक राजकीय पदाधिकाऱ्यांशी संगणमत नांद्रे ग्रामपंचायतीच्या वतीने त्यांची बदली करण्यासाठी निवेदन दिले आहे. याची माहिती मिळताच नांद्रे, कावजी खोतवाडी, वाजेगाव येथील ग्रामस्थ व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एकत्रित येत सासणे यांची बदली करू नये याचे निवेदन देत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष महावीर पाटील, कावजी खोतवाडीचे सरपंच संजय सुर्यवंशी,उपसरपंच

मंजूश्री निकम व वाजेगावच्या सरपंच सौ. जयश्री कदम,उपसरपंच सौ.संयोगिता खराडे यांच्या सह्याचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले आहे. तसेच हे तलाठी कायमस्वरूपी या गावासाठी कायम असावेत अशी मागणी केली आहे.

