तिची कोरोनावर मात; ह्रदयविकारापुढे हार 

इस्लामपूर (सांगली) : सांगली जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात इस्लामपूर येथे जे रुग्ण कोरोनाबाधित आढळले त्यापैकी एका वृद्ध महिलेचे आज पहाटे निधन झाले आहे. या 62 वर्षीय महिलेने कोरोनावर मात केली होती आणि मागच्याच आठवड्यात जिल्हा प्रशासनाने त्यांची मुक्तता केली होती. कोरोनावर त्या वृद्धेने मात केली असली तरी ह्रदयविकारपुढे त्यांना हार मानली. गुरुवारी (ता. 30) रात्री उशिरा छातीत दुखू लागल्याने त्यांना उपचारासाठी सांगली येथे दाखल करण्यात आले होते दरम्यान आज (ता. 1) पहाटे हृदयविकाराच्या धक्‍क्‍याने त्यांचा मृत्यू झाला. दहा ते बारा दिवसांपूर्वीच कोरोनावर मात करुन त्या घरी परतल्या होत्या. इस्लामपुरात ज्या एकाच कुटुंबात कोरोनाचे 26 रुग्ण सापडले होते त्या कुटुंबातीलच या 62 वर्षीय महिलेचा उपचारानंतर अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतर त्यांना घरी सोडण्यात आले होते. गुरुवारी रात्री तिच्या छातीत दुखू लागल्याने त्यांना सांगली येथे दाखल हलवण्यात आले. उपचार सुरु असताना शुक्रवारी पहाटे निधन झाले. तिचा मृत्यू हृदयविकाराच्या धक्‍याने झाल्याचे प्रांताधिकारी नागेश पाटील यांनी सांगितले.



Web Title: Overcome her corona; Defeat in front of the heart