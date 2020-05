लोकहो, कोरोनाची भिती नको आता....

सातारा : कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात येणाऱ्या सर्वांची तपासणी करून त्यांना क्वारंटाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वांवर बारकाईने नजर ठेवली जात आहे. जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या सध्या 74 वर पोचली आहे. तर सातारा शहरातही रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे रुग्णसंख्या वाढण्याची भीती आहे. परिणामी वाढत्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व आरोग्य विभागाने नियोजन केले आहे. यासाठी जिल्ह्यातील प्रमुख शाळा, मैदाने, कॉलेज, हॉस्पिटल अधिगृहित करून तेथे कोरोना सेंटरची निर्मिती केली जाणार आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात सध्यातरी अडीच हजार रुग्णांची सोय होईल इतकी कोरोना केअर सेंटर उभारण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. त्याची प्राथमिक तयारी पूर्ण केली असून, प्रत्येक तालुक्‍यात याबाबत अशा वास्तू निश्‍चित झाल्या आहेत. भविष्यात संशयित रुग्णांसाठी त्याचा वापर करता येईल. प्रत्येक तालुक्‍यात एक व कऱ्हाड तालुक्‍यात तीन असे 14 कोरोना केअर सेंटर सुरू आहेत. त्यात आणखी 11 कोरोना केअर सेंटरची भर पडून ते लवकरच सुरू होणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात 25 कोरोना केअर सेंटर सुरू होतील. साधारण प्रत्येक सेंटरमध्ये 100 रुग्ण याप्रमाणे अडीच हजार रुग्णांवर एकाच वेळी उपचार करण्याची सोय केली जात आहे. सध्या कऱ्हाड तालुक्‍यात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. तेथील रुग्णांची साखळी रोखण्यासाठी कोरोनाबाधितांच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येकाची तपासणी केली जात आहे. आतापर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यातील 700 लोक क्वारंटाइन केले आहेत. आगामी काळात संसर्ग वाढून रुग्ण वाढण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने व आरोग्य विभागाने तयारी सुरू केली आहे. सातारा तालुक्‍यात खावली येथे कोरोना केअर सेंटर असून, आणखी रुग्ण वाढल्यास सैनिक स्कूलचाही वापर केला जाणार आहे. बापरे! ब्लॅकने विकलं जातंय कोरोनातून बरं झालेल्या रुग्णाचं रक्त?

