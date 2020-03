बेळगावकरांनी घेतलाय कोरोना व्हायरसचा धसका....

बेळगाव - कोरोनाने जगभरात थैमान घातले असून बेळगावकरांनीही याची धास्ती घेतली आहे. कोरोनाच्या विषाणूपासून संरक्षण होण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या मास्क व सॅनिटायझरची मागणी वाढली आहे. यासाठी शहरातील औषध दुकानांतून विचारणा केली जात आहे. मात्र, मास्कचा तुटवडा असल्याची माहिती औषध विक्रेत्यांतून देण्यात येत आहे.

औषध दुकानात उपलब्ध असलेल्या साध्या मास्कची किंमत १० रुपये आहे. तर कोरोनासाठी बचावाच्या मास्कची मूळ किंमत १४० रुपये आहे. हा मास्कही बेळगावात उपलब्ध झाला असून दोन्ही मास्कमुळे कोरोना रोखला जाऊ शकतो, अशी माहिती तज्ज्ञ डॉक्‍टरांकडून मिळाली आहे. कोराना व्हायरसपासून बचाव होण्यासाठी एन ९५ प्रकारचा मास्क उपलब्ध असून त्यालाही मागणी वाढली आहे. चीनमधून कोरोना व्हायरसचा प्रसार झाला असून देशभरात याचे रुग्ण आढळून आले आहेत. यासाठी बेळगाव विमानतळावर शुक्रवार (ता. ७) प्रवाशांची तपासणी करण्यात येणार आहे. या रोगापासून संरक्षण होण्यासाठी औषध दुकानातून मास्क व सॅनिटायझर खरेदी केले जात आहेत. मास्कची मागणी वाढल्याने काही ठिकाणी मास्कची कमतरता पडत आहे. यासाठी महाराष्ट्रातूनही बेळगावच्या औषध विक्रेत्यांकडे मास्कची मागणी केली जात आहे. वाचा - बेळगाव विमानतळावर कोरोनाची धास्ती देशभरात कोरोनाचे २८ हून अधिक रुग्ण आढळले असल्याने सर्वत्र दक्षता घेतली जात आहे. यामुळे बेळगावातही मास्क व सॅनिटायझरसाठी विचारणा केली जात आहे. शहरात काही दुकान, मॉल व कार्यालयातून प्रवेशद्वारावरच सॅनिटायझर ठेवले जात आहे. कार्यालयात येताना प्रत्येकाने सॅनिटायझरने हात स्वच्छ करूनच आत यावे, असा फलकही लावण्यात आला आहे. अशी घ्यावी खबरदारी कोठेही हाताचा स्पर्श केल्यास लगेच तोंडाला हात लावू नका.

सर्दी, खोकला असेल तर नाका-तोंडाला रुमाल धरावा.

स्वागत करताना हस्तांदोलन करणे टाळा.

वारंवार हात स्वच्छता करा.

गर्दीच्या ठिकाणी फिरणे टाळा.

मास्कचा नियमित वापर करा. साधा मास्क व कोरोनाच्या बचावासाठी तयार केलेल्या मास्कच्या वापरानंतरही आपण सुरक्षित राहू शकतो. मास्कवर असलेल्या छिद्रांवर व त्यावरील पदरावर (लेअर) त्याची किंमत ठरते. असे मास्क नियमित वापरावेत. गर्दीच्या ठिकाणीही विशेष दक्षता घ्यावी.

-डॉ. आर. जी. विवेकी,

माजी अध्यक्ष, आयएमए कोरोनाच्या भीतीमुळे मास्क व सॅनिटायझरला मागणी वाढली आहे. साधा मास्क १५ रुपयांना उपलब्ध आहे. परराज्यातूनही मास्कबदल विचारणा केली जात आहे.

-शांतिनाथ कोठारे, औषध विक्रेता



