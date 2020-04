रेठरेधरणची व्यक्ती मुंबईत आढळली पॉझिटिव्ह! 

इस्लामपूर : जिल्हा कोरोनामुक्तीच्या दिशेने जात असल्याची दिलासादय बातमी असताना वाळवा तालुक्‍यातील रेठरेधरण येथे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्याची बातमी रात्री येवून धडकली. दरम्यान संबंधित रुग्ण हा त्याच गावचा असला तरी तो मुंबई येथे उपचारादरम्यान कोरोना पॉझिटिव्ह आढळला आहे. हा रुग्ण काही दिवसांपूर्वी गावात राहून गेल्याने खबरदारीचा भाग म्हणून आज वाळवा तालुका प्रशासनाने पूर्ण रेठरेधरण गावच सील केले असून तातडीने अन्य उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबातील पाच जणांना मिरज येथील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. याबाबत माहिती अशी, की एक 65 वर्षीय व्यक्ती मार्च महिन्यात 20 तारखेला मुंबईहून रेठरे धरण येथे आले होते. ते मुंबईत एका बॅंकेत नोकरीस आहेत. ते जवळपास 20 दिवस गावाकडे राहिले. त्यांना काही व्याधी आहेत. रेठरे धरण येथील वास्तव्यात हा त्रास अधिक जाणवू लागल्यावर 10 एप्रिलच्या दरम्यान ते रुग्णवाहिकेतून मुंबईला परत गेले. त्यांच्यावर मुंबई येथील अपोलो रुग्णालयात नियमित उपचार सुरूच असल्याने त्यांना तिकडे हलविण्यात आले होते. दरम्यान, त्यांना सर्दी, खोकला हा त्रास जाणवू लागल्याने त्यांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठवले होते, तो अहवाल आज "पॉझिटिव्ह' आला. गावाकडे मुलगा, सून व नातवंडे आहेत. अधूनमधून ते गावाकडे येतात. त्यांना कोरोनाची लागण झाली असल्याचा फोन आज त्यांना मुंबईहून येताच तालुका प्रशासन सावध झाले. रेठरेधरण हे सुमारे दहा हजारहून अधिक लोकसंख्येचे गाव आहे. इस्लामपूर येथे कोरोना रुग्ण आढळल्यानंतर संपूर्ण वाळवा तालुक्‍यात पंचायत समिती व तालुका आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून योग्य त्या उपाययोजना सुरू होत्या. आज मुंबईहून ही खबर येताच प्रशासनाने इस्लामपूरमध्ये ज्या पद्धतीने रुग्ण राहात असलेला परिसर सील केला होता, त्यानुसार रेठरेधरण येथेही तो भाग सील केला आहे. शिवाय संपूर्ण गावातही लॉकडाऊन करण्यात आले. इस्लामपूर कडून शिराळ्याकडे जात असताना रेठरे धरण गावातील पहिलाच बस थांबा आहे, त्या ठिकाणी हे कुटुंब राहाते. या भागात योग्य त्या दक्षता तातडीने सुरू करण्यात आल्या. प्रशासनाची ही कारवाई पाहून गावात अचानक संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. गावातच आज कोरोनाबाधित रुग्ण आढळला आहे, त्यामुळे प्रशासनाने कडक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत, अशी अफवा सगळीकडे पसरली. मात्र प्रत्यक्षात हा खबरदारीचा उपाय असल्याचे प्रांताधिकारी नागेश पाटील यांनी स्पष्ट केले. संबंधित व्यक्ती गावात कोणकोणत्या व्यक्तींच्या संपर्कात आली आहे याबाबत कसून माहिती घेतली जात आहे. इथे वास्तव्यास असतानाच लागण झाली असावी, असे गृहीत धरून प्रशासनाने सर्व प्रकारच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. कोरोनाबधित रुग्ण व संबंधितांची माहिती घेणे सुरू आहे, लोकांनी घाबरून जाऊ नये. अफवांवर विश्वास ठेवू नये. पूर्ण प्रशासन सतर्क असून योग्य ती खबरदारी घेतली जात असल्याचे गटविकास अधिकारी शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले. ""कोरोनाबधित व्यक्तीच्या घरातील पाच जणांना आज तपासणीसाठी मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे, त्यांचेही स्वॅब तपासले जाणार आहेत.''

रविंद्र सबनीस, तहसीलदार



