व्वा रे पोलिस... मदत करणाऱ्यालाच ठरवले भिकारी, पाससाठी समाजसेवकांचे हेलपाटे

नगर : कोरोनाविरोधात दिवस-रात्र लढणाऱ्या पोलिसांसाठी सॅनिटायझर, मास्क देऊन मदत करणाऱ्यालाच पोलिसांनी परवाना देण्यास नकार दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय परवाना (पास) देऊ शकत नाही, असे म्हणून मदत करणाऱ्याला झिडकारून लावले. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते अनिल शर्मा गेल्या 15 दिवसांपासून शहरातील तोफखाना, कोतवाली, एमआयडीसी, भिंगार कॅम्प आदी पोलिस ठाण्यांत जाऊन, तसेच रस्त्यावर बंदोबस्तासाठी असणाऱ्या पोलिसांना मोफत सॅनिटायझर, मास्क, हॅंडग्लोव्ह्‌ज वाटत होते. कोणतीही प्रसिद्धी न करता, सामाजिक जाणिवेतून त्यांचे काम सुरू होते. हेही वाचा - या नेत्याने काढलंय कुत्र्यांसाठी अन्नछत्र ही बाब निदर्शनास आल्यावर "सकाळ'ने शर्मा यांचे काम सर्वांसमोर आणले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही थातुरमातूर मदत करून चमकोगिरी करणाऱ्यांवर कारवाईचा आदेश दिला. त्यामुळे अनेकांची चमकोगिरी थांबली. मात्र, अनिल शर्मा यांचे काम सामाजिक भावनेतून सुरू होते. पोलिसांनी शर्मा यांना अधिकृत परवानगी (पास) देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार, त्यांनी दोन दिवस कोतवाली पोलिस ठाण्यात चकरा मारल्या. एका माध्यम प्रतिनिधीने ही बाब शहर उपअधीक्षक संदीप मिटके यांच्या कानावर घातली. त्यांनी सांगितले, की "कोतवाली पोलिस ठाण्यात जा; तुम्हाला पास मिळून जाईल.' त्यानुसार आज सकाळी 11 वाजता पुन्हा एकदा शर्मा कोतवाली पोलिस ठाण्यात गेले. तेथे त्यांना सायंकाळी येण्यास सांगण्यात आले. शर्मा सायंकाळी पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतर त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय कोणालाही पास देता येणार नाहीत. त्यामुळे हतबल झालेले शर्मा पुन्हा मागे परतले. कोणतीही अपेक्षा न ठेवता, निरपेक्ष भावनेतून गेले 15 दिवस पोलिसांना मदत करणाऱ्यालाच पोलिसांनी असे झिडकारून लावले.



पोलिस म्हणतात, की जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय कोणालाही पास देता येणार नाहीत. त्यामुळे मी मागे फिरलो; पण माझे काम सुरूच आहे. सकाळच्या वेळेत फिरून मी पोलिस कर्मचाऱ्यांना सॅनिटायझर वाटपाचे काम करीत आहे.

- अनिल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ते



सामाजिक कार्यकर्ते अनिल शर्मा यांना कशामुळे पास देण्यात आला नाही, याची माहिती घेऊ.

- विकास वाघ, पोलिस निरीक्षक, कोतवाली

