नांगोळेतील पॉझिटिव्ह व्यक्ती सोलापूर जिल्ह्यातील ;उपचारासाठी मामाचा पत्ता 

ढालगाव (सांगली) : मुंबईवरून मामाकडे येत असलेल्या भाच्याने नांगोळे गावासह प्रशासनाची रात्री एक ते दीड वाजेपर्यंत चांगलीच झोप उडवील्याची घटना शनिवारी (ता. 23) रात्री उशिरा घडली. पॉझिटिव्ह असणारी ही व्यक्ती किडेबिसरी (ता. सांगोला, जि. सोलापूर) येथील असल्याचे समोर आले आहे. त्या व्यक्तीने नांगोळे (ता.कवठेमहांकाळ) येथील आपल्या मामाचा पत्ता सांगितल्याने आरोग्य विभागाने कवठेमहांकाळ प्रशासनाला माहिती दिल्याने एकच खळबळ उडाली. अधिक माहिती अशी, की किडेबिसरी (ता. सांगोला जिल्हा सोलापूर) येथील चेंबुर मुंबई येथील वास्तव्यास असणारी एक व्यती पत्नी व दोन मुलासह खाजगी गाडी भाड्याने करून गुरूवारी (ता.21) रात्री मिरज येथे आली होती. दरम्यान त्या व्यक्तीला जास्त त्रास जानऊ लागल्याने मिरज येथील शासकीय रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाला. एका मुलाला बरोबर ठेऊन पत्नी व एका मुलाला किडबिसरी येथे पाठविण्यात आले होते. रात्री उशिरा त्या व्यक्तीचा कोरोना चाचणी आवाहाल पॉझिटीव्ह आला होता. त्याने नांगोळे (ता.कवठेमहांकाळ) येथील आपल्या मामाचा पत्ता सांगितल्याने आरोग्य विभागाने कवठेमहांकाळ प्रशासनाला माहिती दिल्याने एकच खळबळ उडाली. रात्री साडेआकरा वाजता तहसीलदार बी. जे. गोरे, गटविकास अधिकारी रवींद्र कणसे, तलुका वैद्यकीय अधिकारी डी. आर. पाटील, आरोग्य अधिकारी डॉ. सतिश कोळेकर व पोलिस नांगोळे येथे दाखल झाले व चौकशी सुरू केली. त्या व्यक्तीच्या नावावरुन गावात या नावाची व्यक्ती कोणालाच आठवेना रात्री एक वाजेपर्यंत प्रशासनाचे अधिकारी चौकशी करत होते. तरीही कोणाला काहीच माहीत नव्हते. शेवटी जी व्यक्ती कोरोना पॉझिटीव्ह आहे. उपचारासाठी मामाचा पत्ता

ती येथील रहिवासी नसून त्या व्यक्तीचा मामा नांगोळे येथे असल्याची माहिती मिळाली. त्या व्यक्तीने सोलापूर जिल्ह्यात किडेबिसरी येथे असल्याने मिरज येथील रुग्णालयात उपचार करणार नाहीत म्हणून मामाच्या घरचा पत्ता दिला असण्याची शक्‍यता आहे. रात्री दीड वाजता खात्री पटल्यानंतर प्रशासनाने सुटकेचा निश्‍वास टाकला व नांगोळे गाव सोडले. गावाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न

दुधेभावी येथे मुंबईवरून येऊन एका भाच्याने गावास वेठीस धरण्याचा प्रकार घडला होता. तो अजून ताजा असतानाच नांगोळे येथेही एक भाचा येऊन गावाला वेठीस धरण्याचा प्रकार थोडक्‍यात वाचला मात्र प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाली. याबाबत प्रशासन त्या व्यक्तीवर कारवाई करणार की दुधेभावी सारखे मोकळे सोडणार हे पाहवे लागेल.

