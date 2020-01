सुकन्या योजनेतील पैसे महिला पोस्ट मास्तरांनीच वापरले

कडेगाव : चिंचणी (ता. कडेगाव) येथील पोस्ट कार्यालयात तत्कालीन पोस्ट मास्तर स्वाती संपत मांडके (वय38, रा. शिरसगाव, ता. कडेगाव) यांनी 34 हजार रुपयांचा अपहार केला आहे, अशी फिर्याद ज्ञानेश श्रीपाद कुलकर्णी (उपविभागीय डाक निरीक्षक विटा) यांनी चिंचणी-वांगी पोलिस ठाण्यात दिली. हा गुन्हा 12 ऑगस्ट 2016 ते 9 मे 2017 या कालावधी दरम्यान पोस्ट ऑफिसच्या कार्यालयीन वेळेत चिंचणी येथे घडला. याबाबत चिंचणी-वांगी पोलिसांकडून मिळालेली अधिक माहिती अशी की, संशयित स्वाती मांडके यांनी चिंचणी येथील पोस्ट कार्यालयात पोस्ट मास्तर म्हणून कार्यरत असताना प्रमोद विलास जाधव (रा. आसद, ता. कडेगाव) यांचे पोस्टाचे सुकन्या समृद्धी खाते क्रमांक 3347888171 या खात्यात भरण्यासाठी 12 ऑगस्ट 2016 रोजी 24 हजार रुपये इतकी रक्कम स्वीकारली. तर अरुण चंद्रकांत पाटणकर (रा. वाजेगाव, ता. कडेगाव) यांचे पोस्टाचे सुकन्या समृद्धी खाते क्र.7155166670 या खात्यात भरण्यासाठी 9 मे 2017 रोजी 10 हजार रुपये इतकी रक्कम स्वीकारली. वरील दोन्ही रकमांची पोस्टाचे सुकन्या समृद्धी जर्नल रजिस्टरला नोंद केलेली नाही. तसेच दैनंदिन बीओ अकाऊंटला या रकमेची नोंद घेतलेली नाही. त्यांनी दोन्ही खातेदारांकडून स्वीकारलेल्या एकूण 34 हजार रुपये रकमेचा अपहार करून त्यांनी पोस्टाची व ग्राहकांची फसवणूक करून ती रक्कम स्वतःचे फायद्याकरिता वापरली. या घटनेची चिंचणी -वांगी पोलिस ठाण्यात नोंद झाली असून अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष गोसावी हे करीत आहेत. याप्रकरणी संशयितास अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही.

Web Title: The postal masters used the money from the sukanya Plan