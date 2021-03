गुंठेवारी समितीत तिन्ही पक्षांना समान वाटा देण्याची तयारी 

सांगली : महापालिकेच्या गुंठेवारी समितीला विरोध करणाऱ्या भाजपलाही समान वाटा देण्याची तयारी सत्ताधारी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीने केली आहे. त्याचवेळी या समितीत अपक्ष नगरसेवक विजय घाडगे यांचा समावेश करून समितीवर आपले वर्चस्व कायम राखण्याची खेळी सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. उद्या बुधवारी होणाऱ्या महासभेत यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. महापालिकेत भाजपची सत्ता येण्यापूर्वी गुंठेवारी समिती अस्तित्वात होती. त्याचा फायदाही तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी घेतला. मात्र महापालिकेत सत्तांतर घडवून पूर्ण बहुमत पटकावणाऱ्या भाजपने पहिल्या अडीच वर्षांच्या काळात या समितीची स्थापना केली नाही. आता महापालिकेत करेक्‍ट कार्यक्रम करून सत्तेत आलेल्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने पुन्हा गुंठेवारी समितीचे पुनर्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात झालेल्या महासभेत गुंठेवारी समिती स्थापन करण्याचा ठरावही करण्यात आला. त्यावेळी भाजपच्या नगरसेवकांनी समिती पुन्हा स्थापन करण्यास तीव्र विरोध केला.



गुंठेवारी समितीमध्ये महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी भागातील नगरसेवकांचाच समावेश केला जाणार आहे. 21 सदस्यांच्या या समितीमध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप या तीनही पक्षांचे प्रत्येकी सात नगरसेवक असतील. तर महापौर, उपमहापौर निवडणुकीत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीला मदत केलेले अपक्ष नगरसेवक विजय घाडगे यांनाही समितीत स्थान देण्यात येणार आहे. यामुळे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीची आघाडी असल्याने समितीत या दोन्ही पक्षांचे एकूण 14 सदस्य असणार आहेत. शिवाय घाडगेंचा पाठिंबा असेल. आधी विरोध आता सदस्यांची यादी

गुंठेवारी समितीची गरज नसल्याचे सांगत गेल्या महासभेत ही समिती स्थापन करण्यास विरोध करणाऱ्या भाजपने आपल्या दहा सदस्यांची नावे समितीसाठी दिली आहेत. भाजपच्या नगरसेवकांनी ही समिती आरक्षणाचा बाजार करण्यासाठी निर्माण केली जात असल्याचा आरोपही केला होता. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

