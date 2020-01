ओले काजूगर वीस रुपयांना तीन, खवय्यांची झाली पंचाईत...

रत्नागिरी - लांबलेल्या पावसाचा परिणाम आंब्याबरोबरच काजूवरही झाला आहे. यंदा काजू बीचे उत्पादन उशिराने येणार हे निश्‍चित आहे. बी कमी असल्यामुळे ओल्या काजूगराचे दर वधारले आहेत. एक महिना उशिराने दाखल झालेल्या काजूगराला जणू बदामाचा दर, वीस रुपयांना तीन असा आहे. कोकणी मेवा विकल्या जाणाऱ्या रत्नागिरी शहरातील गोखले नाक्‍यातही काजूगर विक्रीचे एकमेव दुकान आहे. तेथे किलोचा दर २५०० रुपयांपर्यंत आहे. एक महिना उशिराने आंबा, काजू, करवंद यासह विविध कोकणी मेव्यांच्या उत्पादनावर गावागावातील कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. यंदा हाच कोकणी मेवा वातावरणातील बदललेल्या ऋतुचक्रामुळे अडचणीत आला आहे. दिवाळीनंतर काजूला मोहोर येण्याची प्रक्रिया कोकणात सुरू होते. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात काजू बी दिसू लागते. यंदा हे चित्र पालटलेले असून कोकणात ऑगस्ट ते ऑक्‍टोबर या कालावधीत आलेली विविध वादळे आणि अवकाळी पावसाने काजू उत्पादनावर परिणाम केला आहे. दरवर्षी डिसेंबर महीन्यात ओले काजूगर विक्रीसाठी दाखल होतात. यंदा जानेवारीच्या दुस-या आठवड्यात म्हणजे तुलनेत सव्वा महिना उशिराने दिसू लागले आहेत. वाचा - दापोलीत पारा 12 अंशापर्यंत घसरला तालुकाभरातून येणारे काजू विक्रते रत्नागिरी शहरातील धनजी नाका, जयस्तंभ आणि विठ्‌ठल मंदिराजवळील परिसरातील बाजारपेठेतध्ये स्टॉल लावून असतात. या ठिकाणी दिवसाला हजारो रुपयांची उलाढाल होते; परंतु यंदा उलट परिस्थिती आहे. या ठिकाणी ओले काजूगर विक्री करणारा एकमेव स्टॉल दिसतो. काजूगराला प्रचंड मागणी पण उत्पादन कमी आहे. एकमेव स्टॉलवर किलोमागे २५०० रूपये दर आहे. गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात आलेल्या दराचा सुरवातीचा दर १००० ते १४०० रुपये किलो होता. आतापर्यंत दराचा सर्व रेकॉर्ड काजूने मोडीत काढले आहे. ओल्या काजूची भाजीसह मटणात त्याचा सर्वाधिक वापर केला जातो. दर वधारल्यामुळे सामान्यांना ओल्या काजूसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. यंदा वातावरणातील बदलामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत ओले काजूगर सव्वा महिना उशिराने बाजारात विक्रीसाठी ठेवले आहेत.

- सतीश पवार, विक्रेते

Web Title: The prices of wet cashews have increased ratnagiri marathi news