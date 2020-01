शासकीय बॅडमिंटन स्पर्धेचे खासगीकरण 

नगर : जिल्हा क्रीडा संकुलात सध्या शासकीय शालेय राष्ट्रीय बॅडमिंटन स्पर्धा सुरू आहे. मात्र, या स्पर्धेत क्रीडाधिकारी स्वयंसेवकांच्या भूमिकेत, तर अन्य लोक आयोजकांच्या भूमिकेत मिरवत आहेत. त्यामुळे ही स्पर्धा शासकीय आहे की खासगी, असा प्रश्‍न देशभरातून नगरमध्ये आलेले बॅडमिंटन खेळाडू, पालक व संघव्यवस्थापनाला पडला आहे. त्यातील काहींनी तर थेट जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे तोंडी, लेखी तक्रारी केल्या आहेत. खेळाडूंना सेवासुविधा पुरविण्याऐवजी आयोजक स्वतःच बडेजाव मिरवत आहेत. जिल्हा क्रीडाधिकारी कविता नावंदे यांच्या कार्यपद्धतीमुळे जिल्ह्यातील सर्व क्रीडा संघटनांनी सर्व स्पर्धांवर बहिष्कार घातला आहे. राष्ट्रीय शालेय बॅडमिंटन स्पर्धेसाठी 35 राज्यांतील संघ नगर शहरात दाखल झाले आहेत. स्पर्धेसाठी शासनाकडून मिळालेला निधी कमी पडत असल्याने प्रायोजकत्वही स्वीकारले. या कामी जिल्ह्यातील क्रीडा संघटनांचा विरोध डावलून जिल्हा बॅडमिंटन संघटनेतील काही पदाधिकारी, काही खेळाडू व काही खासगी ठेकेदारांनी मदत केली. देशातील विविध ठिकाणांहून सुमारे 600 खेळाडू, प्रशिक्षक व संघव्यवस्थापक नगरमध्ये दाखल झाले आहेत. त्यांना राहण्यासाठी खासगी मंगल कार्यालयात सोय केली आहे. पहिल्या दिवशीच खेळाडूंना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागली. तक्रारीनंतर पाण्याची सोय झाली तरी जेवण निकृष्ट दर्जाचे मिळत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे काही राज्यांतील संघांना हॉटेलमध्ये जाऊन जेवणावर खर्च करावा लागला. हेही वाचा - नगरच्या शिवथाळीचा सोमवारी निर्णय बॅडमिंटन हॉलमधील सिंथेटिक मॅटही, स्पर्धेसाठीच्या रंगकामावेळी ठेकेदाराकडून देखभाल न ठेवल्याने खराब झाल्या आहेत. जेवण व मैदानासंदर्भात पालक व संघव्यवस्थापकांनी आज सकाळी थेट जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांची भेट घेऊन तक्रार केली. काल (शनिवारी) जिल्हा क्रीडाधिकारी नावंदे यांच्याकडेही पालक व संघव्यवस्थापकांनी लेखी स्वरूपात नाराजी व्यक्‍त केली होती. अवश्‍य वाचा - पोलिसांची गस्त कोणीकडे? ब्लेझरचे वाटप

राष्ट्रीय बॅडमिंटन स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व तालुका क्रीडाप्रमुखांची दोन वेळा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यातील पहिल्या बैठकीला कोणीही आले नाही. नंतर सर्व तालुकाप्रमुखांना राष्ट्रीय बॅडमिंटन स्पर्धेवेळी, तुम्हाला ब्लेझर देऊन सन्मानित करायचे आहे, असे सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणाचाही ब्लेझर देऊन सन्मान झाला नाही, अशीही चर्चा जिल्ह्यातील क्रीडा क्षेत्रात आहे.

