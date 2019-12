पुण्यातील मायलेकींची अशी ही भारत भ्रमंती...

कोल्हापूर - कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, नोकरी आणि मुलांचे शिक्षण यात गुंतून पडल्याने स्वतःसाठी काही करता आले नाही, अशी तक्रार अनेकजण सर्रास करतात. मात्र या तक्रारीला संधीच न देता पुण्यातील ५० वर्षीय प्रीती दामले आणि २० वर्षीय त्यांची कन्या स्वरूपा या दोघी मायलेकींनी २८ दिवसांत भारतभ्रंमती केली आहे. चारचाकी मोटरमधून देशाच्या बहुरंगी समाज जीवनाला समजून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. आणि सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडून आयुष्यातील उत्तुंग स्वप्न साकारले आहे. या भारत भ्रमंती दरम्यान नुकतीच त्यांनी कोल्हापूरला भेट दिली. स्वतःच्या क्षमता ओळखण्याच्या उद्देशाने ही भ्रमंती भारत हा देश विविधतेने नटलेला आहे. प्रत्येक राज्याची भौगोलिक रचना वेगळी आहे. तेथील परंपरा, खाद्य संस्कृतीतही वेगळेपण आहे. वर्षातून एखादी सहल करून एका राज्याला भेट देऊन तेथील संस्कृती अनुभवता येईल. मात्र, एकाच वेळी संपूर्ण भारताची संस्कृती, वेगळेपण समजून घ्यायचे असेल तर भारत भ्रमण करावे लागेल. यातून स्वतःच्या क्षमताही ओळखल्या जातील, या उद्देशाने या दोघी मायलेकी पुण्यातून १७ नोव्हेंबरला बाहेर पडल्या. पुण्यातून गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा, तमिळनाडू, केरळ, गोवामार्गे पुन्हा महाराष्ट्र या मार्गाने त्यांनी भारत भ्रमण केले. क्लिक करा - पेरूवाला पांडू मामा झाला टिक-टॉक वर फेमस...! काय आहे हे एक्‍स्प्लोर ‘स्वती’...? भारत भ्रमंतीच्या उद्देशाने सुरू झालेल्या त्यांच्या प्रवासाला त्यांनी ‘एक्‍स्प्लोर स्वती’ असे नाव दिले. स्वरूपामधील ‘स्व’ आणि प्रीती मधील ‘ती’ या दोन्ही शब्दांच्या एकत्रीकरणातून हे नाव दिले. यातून स्वतःच्या क्षमताही कळाव्यात, असाही अर्थ या नावातून अभिप्रेत होतो. प्रत्येक प्रदेशात गेल्यानंतर तेथील फोटो, प्रेक्षणीय स्थळ, तेथील लोकांसोबत काढलेले फोटो त्या सोशल मीडियावरून शेअर करत होत्या.

