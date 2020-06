झरे (सांगली)- झरे (ता.आटपाडी) परिसरामध्ये मक्‍याची पडेल भावाने व्यापाऱ्यांकडून खरेदी होत आहे. रब्बी हंगामातील मका विक्रीसाठी बाजारात येत आहे. त्याला 1250 ते 1350 रुपये दर मिळत आहे. तर मार्केट कमिटीमध्ये रब्बी हंगामातील मक्‍यासाठी 1760 रुपये हमीभावाने खरेदी सुरू आहे. रब्बी हंगामातील मक्‍याचे उत्पन्न अवकाळी पावसामुळे कमी प्रमाणात निघाले आहे. तसेच व्यापाऱ्यांकडून दर मिळत नाही. चार आणि पाच क्विंटल मका घेऊन मार्केट कमिटीला जाणे परवडत नाही. तर दुसरीकडे व्यापारी दर देत नाहीत. त्यामुळे दर मिळणार तरी कसा? हा गंभीर प्रश्न आहे. मार्केट कमिटीमध्ये मका विक्रीसाठी द्यायचा तर सातबारा वर रब्बी हंगामातील मका किंवा खरिपातील मका अशी नोंद करावी लागते. त्यानंतर मार्केट कमिटीमध्ये नोंदणी करून नंबर आल्यानंतर मका घेऊन जायचे. ग्रामीण भागात तलाठी जागेवर नसतात. एका तलाठ्याकडे दोन सजा आहेत. त्यामुळे हेलपाटे मारायचे कोणी? तसेच मार्केट कमिटीमध्ये जाऊन नोंदणीसाठी हेलपाटा मारावा लागतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी हेलपाटे टाळत आहेत. याचा फायदा व्यापारी घेत असून हमीभावापेक्षा कमी दराने मका खरेदी करून नफा मिळवत आहेत. सध्या रब्बी हंगामातील मका शेतकऱ्याकडे उपलब्ध आहे. त्याला 1760 रुपयेचा दर आहे. परंतु खरीप हंगामातील मका बाजारात येईल तेव्हा 1850 रुपयांचा दर असेल. रब्बी हंगामातील मका पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सातबारावर रब्बी मका अशी नोंद करावी. सातबारा, बॅंक पुस्तक, आधार कार्ड घेऊन मार्केट कमिटीमध्ये नोंदणी आवश्‍यक असल्याचे मार्केट कमिटीच सचिव शशिकांत जाधव यांनी सांगितले. जागेवर मका उचलण्याची मागणी-

छोट्या शेतकऱ्यांना मका मार्केट कमिटीपर्यंत नेण्यास भाडे खर्च परवडत नाही. सातबारा वरती नोंद करा. रजिस्ट्रेशन करा. दोन-चार किंटल साठी शेतकरी या भानगडीत पडत नाही. मार्केट कमिटीच्या दरापेक्षा पन्नास रुपये कमी दर मिळाला तरी चालेल. पण जागेवरच मका उचलण्याची व्यवस्था करावी,अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. ""माझा 35 क्विंटल मका होता. तलाठी, मार्केट कमिटीकडे हेलपाटे मारण्याऐवजी बाजारात प्रति क्विंटल 1300 रुपये दराने विकला. मार्केट कमिटीने गावोगावच्या विकास सोसायट्यांना मका खरेदीची परवानगी द्यावी. क्विंटल मागे विकास सोसायट्यांना काही टक्केवारी ठरवून द्यावी, म्हणजे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचेल.''

-दिलीप खोत, (शेतकरी, कुरुंदवाडी)

