ही आहे जगण्यासाठी गर्दी...

टाकळी ढोकेश्वर ः शासनाने सुरू केलेल्या संजय गांधी व श्रावणबाळ या योजनांच्या माध्यमातून एक हजार रुपये मानधन काढण्यासाठी ग्रामीण भागातील वृद्ध,अपंग,विधवांसह विविध लाभधारक जिल्हा बँकेच्या शाखांपुढे गर्दी करत आहेत. पेट्रोल पंपावर तर अर्धा किलोमीटर रांगा लागत आहेत. या गर्दीचे स्थानिक सरपंचांकडून नियोजन होणे आवश्यक आहे. पारनेर तालुक्यातील कान्हुर पठार,टाकळी ढोकेश्वर यांसह अन्य मोठ्या गावांमधील जिल्हा बँकेच्या शाखेला अनेक छोटे गावांमधील खातेदार समाविष्ट आहेत.शासनाने सुरू केलेल्या संजय गांधी व श्रावणबाळ या योजनांच्या माध्यमातून एक हजार रुपये मानधन काढण्यासाठी ग्रामीण भागात ग्राहकांची गर्दी होत आहे. या गर्दीबाबत स्थानिक सरपंच व नागरिकांनी गाववाईज नियोजन केले तर गर्दी कमी होऊ शकते परीसरातील गावांना ठराविक वार देऊन त्याच दिवशी तेथील लोकांना बोलावले तर गर्दी आटोक्यात येऊ शकते असा एक मतप्रवाह पुढे आला आहे. नागरिकांना घरी बसा हे सांगत पोलिस प्रशासनही चांगलेच हतबल झाले आहे. कोरोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लाॅकडाऊन मुळे सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.पेट्रोल, बँका, विविध कार्यकारी सेवा संस्था यांच्या कार्यालयांच्या वेळेच बंधन असल्यामुळे ग्रामिण भागातील पेट्रोल पंपासह बँका व सेवा संस्थांसमोरही ग्राहकांची गर्दी होत आहे. जिल्हा बँकेच्या शाखेत पैसे काढण्यासाठी ग्राहकांच्या रांगा लागत असुन या गर्दीत सोशल डिस्टन्सिंगचा अभाव जाणवत आहे.

Web Title: Queues of senior citizens in front of banks