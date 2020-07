जूनचे विजबिल भरण्यासाठी अशी दिली आहे सवलत, वाचा

सांगली : तीन महिन्याचे एकत्रित वीजबिल एकरकमी भरणाऱ्या वीज ग्राहकांना त्यांच्या वीजबिलात दोन टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच मागणी करणाऱ्या ग्राहकांना वीजबिलाचे तीन समान हप्ते करून देण्यात येणार आहेत. ग्राहकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे. वीज नियामक आयोगाने कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने शासनातर्फे जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर मीटर रिडिंग व वीजबिल वितरण न करण्यास महावितरणला आदेश दिले होते. मिटर रीडींग व देयक वाटपाचे काम बंद ठेवल्याने एप्रिल व मे महिन्यात सरासरी वीज वापराची बिले देण्यात आली. 1 जूनपासून शासनातर्फे प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून इतर भागात सूचनांचे पालन करुन मिटर रीडींग, वीजबिले वाटप तसेच वीजबिले संकलन केंद्रे पुन्हा सुरु केलेली आहेत. त्यानंतर जून महिन्याची बिले वाटप केली आहेत. त्याची रक्कम जास्त दिसते. जून बिल कसे योग्य आहे हे ग्राहकांना समजावून सांगण्यासाठी तसेच ग्राहकांच्या बिलांचे तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयातील मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता यांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यातूनही ग्राहकांचे समाधान न झाल्यास ईमेल आयडी energyminister@mahadiscom.in व मोबईल (9833567777) व (9833717777) यावरून तक्रारींचे निरसन केले जात आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी जून चे वीजबिल भरण्याबाबत दिलासा दिला आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी तीन हप्त्यांमध्ये वीजबिल भरण्याची सवलत दिली आहे. त्यासाठी महावितरणच्या कार्यालयात जाण्याची ग्राहकांना कोणतीही गरज नाही. कुठल्याही वीजबिल भरणा केंद्रावर जाऊन कमीत कमी वीजबिलाच्या एक तृतीयांश रक्कम भरता येईल. संपूर्ण वीजबिल एकाचवेळी भरल्यास 2 टक्‍क्‍यांची सूट देण्यात येईल. ज्या ग्राहकांनी या अगोदर संपूर्ण रक्कमेचे वीजबिल भरले असल्यास, त्यांना देखील ती सूट पुढील बिलामध्ये देण्यात येईल. जे घरगुती ग्राहक लॉकडाऊनमुळे मूळगावी गेल्यामुळे त्यांचा वीजवापर कमी झाला आहे. त्यांना मीटर रीडिंग न घेतल्यामुळे मागील वापरानुसार सरासरी वीजबिल देण्यात आले आहे. अशा ग्राहकांच्या वीजमीटरचे प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग घेऊन, त्यांचे वीजबिल दुरूस्त करण्यात येतील.

