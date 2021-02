सरपंचांनी लिहिलेली शिफारसपत्रे गायब; ठेकेदारही गायब

सांगली ः ग्रामपंयायत हद्दीतील विविध कामे कोणत्या ठेकेदाराला द्यावीत, याबाबत सरपंचांनी लिहलेली शिफारसपत्रे गायब झाली आहेत. संबंधित ठेकेदार, ठेकेदार संस्था, त्यांच्या संघटना, ग्रामसेवक यांच्याकडे सरपंचांनी शिफारस केल्या होत्या. त्या लेखीटाकी सापडल्या तर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी चंद्रकांत गुडेवार हे दांड्या गुल्ल करतील, या धास्तीने सरपंचांनी एकच धावपळ उडाली आहे. पलूस तालुक्‍यातील तुपारी, सांडगेवाडी, माळवाडी, सुखवाडी गावच्या सरपंचांनी गावातील कामे कोणत्या ठेकेदाराला द्यावीत, याबाबत पलूस तालुका कॉंट्रॅक्‍टर असोसिएशनला शिफारसपत्रे पाठवली होती. ती गुडेवार यांच्या हाती लागली. हा कायदेभंग आहे. संविधानातील नियमांना हरताफ आहे. त्याच मुद्यावर आधी जिल्हा परिषद बरखास्तीचा प्रस्ताव समोर आला होता. तो विरला, मात्र सरपंच जात्यात गेले आहेत. या चार सरपंचांवर त्यांचे पद रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. त्या सर्वांनी बचावासाठी धावपळ सुरु केली आहे. त्यांच्या बरखास्तीबाबतचे प्रस्ताव गटविकास अधिकाऱ्यांकडे मागवण्यात आले आहेत. त्यात कायद्याचा खीस निघणार हे स्पष्ट आहे. एकीकडे हे घडत असताना अन्य सरपंचांनी तातडीने धावपळ करून आपली शिफारसपत्रे गायब करून टाकली आहे. त्यांनी जी ग्रामसेवकांनी दिला होती, जी ठेकेदार संघटनेला दिली होती ती सारी पत्रे गायब झाली आहेत. काम नको, पण कारवाई आवर, अशी भूमिका आता सरपंचांना घ्यावी लागली आहे. ते कागदावर आल्याने साऱ्यांची पंचाईत झाली आहे. गुडेवार हात धुवून मागे लागले तर काय होईल, याची धास्ती साऱ्यांनी घेतली आहे. ठेकेदारांची वर्दळही कमी झाली जिल्हा परिषदेत काही काळ ठेकेदार राज आहे की काय, असे चित्र निर्माण झाले होते. आता ठेकेदारांची वर्दळही कमी झाली आहे. कामांचे वाटप, मागण्या, त्याची शिफारस याला निर्बंध आले आहेत. सदस्यांनीही सावध भूमिका घेतली आहे. गेल्या सर्वसाधारण सभेनंतर गुडेवार बॅकफूटवर गेल्याची चर्चा असली तरी त्यांचे अजूनही खटक्‍यावर बोट आहे, त्यामुळे जागेवर पलटीची धास्ती संपलेली नाही. संपादन : युवराज यादव

Web Title: Recommendation letters written by Sarpanch disappear; The contractor also disappeared