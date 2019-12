PHOTO : डॉ.बाबासाहेबांच्या लंडन येथील निवासस्थानाची प्रतिकृती उभारतेय इथे...

कोल्हापूर - राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत माणगाव (ता.हातकणंगले) येथे ऐतिहासिक माणगाव परिषद २१ व २२ मार्च १९२० रोजी झाली. या परिषदेला पुढील वर्षी शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळेच माणगाव येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राष्ट्रीय स्मारक हे देशात भव्यदिव्य होईल, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. डॉ. आंबेडकरांच्या आठवणींना उजाळा गतवर्षी सामाजिक न्याय विभागाने या स्मारकाच्या विकासासाठी २ कोटी ३८ लाखांचा निधी दिला आहे. त्यातून माणगांव येथे डॉ.आंबेडकरांच्या लंडन येथील निवासस्थानाची प्रतिकृती येथे उभारली आहे. या वास्तूत अनेक ऐतिहासिक प्रसंग उभे करत माणगाव परिषद व डॉ.आंबेडकरांच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे लईभारी ! महापुरात बुडूनही उसाचे ३८ गुंठ्यात १४७ टन उत्पादन सामाजिक न्याय विभाग उभारतंय घर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या उपस्थितीत व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली माणगाव (ता. हातकणंगले) येथे दक्षिण महाराष्ट्रातील पहिली दलित परिषद भरली. ही परिषद २१ आणि २२ मार्च १९२० साली झाली. कालांतराने याच ठिकाणी डॉ.आंबेडकर यांचे राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी आंदोलन झाले. यानंतर शासनाने या स्मारकाला निधी उपलब्ध करुन दिला. वर्षभर म्हणजेच मार्च २०१९ ते मार्च २०२० हे शताब्दी महोत्सव वर्ष साजरे करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून सामाजिक न्याय विभागाने माणगांव स्मारकाचा इतिहास जपण्यासाठी पावले उचलली आहेत. गतवर्षी स्मारकासाठी २ कोटी ३८ लाखांची तरतूद केली होती. यामधून माणगांव येथे स्मारकाच्या ठिकाणी विविध कामे केली आहेत. माणगाव परिषदेवर आधारित देखावा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा शिक्षणासाठी लंडन येथे मुक्‍काम होता. यावेळी ते ज्या घरात राहिले होते, त्या घराची प्रतिकृती माणगांव येथे साकारली आहे. तसेच ज्या ठिकाणी माणगाव परिषद झाली व ज्या समाजमंदिरात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात चर्चा झाली, त्याचेही नूतनीकरण केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्यावेळी इमारतीला जो दगड होता, तो दगडच नूतनीकरण करत असताना वापरला आहे. तसेच माणगाव परिषदेवर आधारित या दोन महान व्यक्‍तींचा होलोग्रामच्या माध्यमातून संवादही दाखवला आहे. सामाजिक न्याय विभागाने माणगाव येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राष्ट्रीय स्मारकाच्या विकासासाठी नियोजन केले आहे. गतवर्षी या स्मारकातील कामांसाठी २ कोटी ३८ लाख निधी उपलब्ध झाला होता. यातून नियोजित केलेली कामे पूर्णत्वास गेली आहेत.उद्घाटन सोहळा लवकरच करण्यात येणार आहे. लामाजिक न्यायमंत्री व जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम घेण्यात येईल. - बाळासाहेब कामत, सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण

