अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात कळमकर, सौदागर करणार नगरचे प्रतिनिधित्व 

नगर : उस्मानाबाद येथे होत असलेल्या 93व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात ज्येष्ठ साहित्यिक तथा शिक्षक नेते डॉ. संजय कळमकर व कवी बाबासाहेब सौदागर हे नगर जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे सदस्य तथा जिल्हा प्रतिनिधी ज्येष्ठ कवी चंद्रकांत पालवे यांनी ही माहिती दिली. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन या वर्षी उस्मानाबाद येथे होत आहे. साहित्य संमेलनाच्या नियोजनामुळे उस्मानाबाद जिल्हा साहित्यमय झाला आहे. या संमेलनात येत्या 12 जानेवारीला "लक्षवेधी कथालेखकांशी संवाद' या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुंबईचे अरविंद जगताप आणि राम जगताप हे लेखकांशी संवाद साधतील. या कार्यक्रमासाठी राज्यातील लक्षवेधी कथाकारांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यात नगर जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व साहित्यिक डॉ. कळमकर हे "कथाकार' म्हणून करणार आहेत. डॉ. कळमकर यांच्यासोबत डॉ. आसाराम लोमटे, किरण येले, बालाजी सुतार, किरण गुरव हे लक्षवेधी कथाकारही सहभागी होणार आहेत. याच दिवशी निमंत्रितांच्या कविसंमेलनात नगरचे कवी बाबासाहेब सौदागर हेदेखील सहभागी होणार आहेत. या कविसंमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी लक्ष्मीकांत देशमुख असतील. हेही वाचा - याचा मुहूर्त लांबणीवर! कथा साहित्यात डॉ. कळमकर यांनी लक्षवेधी लेखन केले आहे. त्यांच्या वरकरणी खुमासदार वाटणाऱ्या भाषणांमधून वास्तवाचा टोकदार प्रत्यय येतो. अवश्‍य वाचा - प्राथमिक शिक्षक बॅंकेचा अजब कारभार डॉ. कळमकर यांनी साहित्यक्षेत्रात योगदान देताना 12 कादंबऱ्यांचे लेखन केले आहे. राज्यातील विविध ठिकाणी व्याख्याते म्हणून ते सामाजिक स्थितीवर भाष्य करतात. साहित्य क्षेत्रातील योगदानाची दखल घेत डॉ. कळमकर यांना मृत्युंजय साहित्य पुरस्कार, पुण्यातील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे (कै.) ग. ल. ठोकळ पुरस्कार, पद्मश्री विखे पाटील साहित्य पुरस्कार, असे सन्मानाचे अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. कवी सौदागर यांच्या निसर्गकविता व नातेसंबंधांचा वेध घेणाऱ्या, आशयभान जपणाऱ्या; परंतु मनाचा ठाव घेणाऱ्या कविता श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध करतात, विचार करायला लावतात. हे दोन साहित्यिक अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात नगरचे प्रतिनिधित्व करत सहभागी होत असल्याबाबत अनेकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

Web Title: Representing the town of Kalamkar and babasaheb saudagar in the All India Literature Conference