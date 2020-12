प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक प्रश्नांचा जागेवरच निपटारा

इस्लामपूर : वाळवा तालुक्‍यातील बोरगावशेजारच्या खुंदलापूर या धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्त वसाहतीमध्ये महसूल, पुनर्वसन आदी विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दीड-दोन दिवस धरणग्रस्त बांधवांचे प्रलंबित प्रश्न समजून घेतले. त्यातील अनेक प्रश्नांचा जागेवरच निपटारा केल्याने धरणग्रस्त बांधवांनी समाधान व्यक्त केले. राज्याचे जलसंपदामंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी 'शासन आपल्या दारी' हे विशेष अभियान राबविले जात आहे. या कामासाठी महिन्याचा कालावधी निश्‍चित केलेला आहे. उपजिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अरविंद लाटकर,वाळवा उपविभागीय अधिकारी नागेश पाटील,तहसीलदार रवींद्र सबनीस,शिराळा,व वाळवा विभागाचे वनक्षेत्रपाल एस.आर.काळे, सहाय्यक अभियंता डी.डी.परळे, तालुका पुनर्वसन अधिकारी तेजस्विनी पाटील,नायब तहसीलदार सौ.सोनवणे,सर्कल कैलास कोळेकर, तलाठी प्रकाश पाटील, ग्रामसेवक बादशहा नदाफ यांच्यासह विविध खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या मोहिमेत सहभाग घेत धरणग्रस्त बांधवांच्या समस्या,प्रश्न समजून घेतले. या मोहिमेचे विशेष म्हणजे तालुका,व जिल्हास्तरावरील बरेच प्रश्नांचा निर्णय जागेवरच घेण्यात आला. हा धरणग्रस्त बांधवांना वेगळा अनुभव आल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी घरासाठी प्लॉट मिळणे, शेतजमीन मिळणे, शेतजमीन मिळाली आहे, मात्र कब्जा मिळाला नाही, वसाहतीमधील गटारीसह विविध नागरी सुविधाबाबत सविस्तर चर्चा झाली. आमच्या स्तरावरील प्रश्न आम्ही तातडीने मार्गी लावत आहोत." राजारामबापू साखर कारखान्याचे संचालक कार्तिक पाटील, राजारामबापू बॅंकेचे संचालक माणिक पाटील, कृष्णेचे माजी संचालक उदय शिंदे, मोहन शिंदे, रामचंद्र सोनवणे, संतोष पाटील, तानाजी सावंत, शामराव सावंत, निवृत्ती सावंत, सुमित घोलप,अभिजित घोलप,नामदेव घोलप,रवींद्र जगताप, अरुण जगताप,बाबुराव पाटील यांच्यासह धरणग्रस्त बांधव या विशेष मोहिमेत सहभागी झाले होते. 12 जानेवारी शेवटची तारीख!

कवठेपिरान येथे ना.जयंतराव पाटील यांच्याहस्ते काही दिवसापूर्वी सांगली जिल्ह्यातील सर्व वसाहतीमधील धरणग्रस्त बांधवांना निर्वाह भत्त्याचे वाटप करण्यात आले. प्रसंगी जयंत पाटील यांनी धरणग्रस्त बांधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष पंधरवडा निश्‍चित करून प्राधान्याने काम करावे, असे आवाहन केले होते. यानंतर त्यांनी सांगली येथे संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून जिल्ह्यातील धरणग्रस्त बांधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी 12 जानेवारी 2021 ही शेवटची तारीख निश्‍चित केली आहे. जिल्हा व तालुका स्तरावरील अधिकारी प्रत्येक वसाहती मध्ये जावून त्यांचे प्रश्न समजून घेवून काही प्रश्नांची जागेवरच सोडवणूक करीत आहेत. उर्वरित राज्यस्तरावरील प्रश्न ना. पाटील मार्गी लावणार आहेत. धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्तांना हा वेगळा अनुभव मिळत आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

