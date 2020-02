भीमेवरील त्या पुलांना घ्यायला लावली रिटारयमेंट 

श्रीगोंदे : प्रत्येक गोष्टीचा निर्मितीनंतर अंतही असतो. मग ती सजीव असो नाही तर निर्जिव. आयुष्यभर काम केल्यानंतर रिटायर व्हावं लागतं. जर एखादा कर्मचारी काम करीत नसेल तर त्याला कंपनी स्वेच्छा निवृत्ती घ्यायला भाग पाडते. त्या नदीवरील पुलांचंही तसंच होणार आहे. तसं काम करण्याची त्यांच्यात उमेद आणि धमक आहे. परंतु त्यांना जबरदस्तीने निवृत्ती घ्यायला लावली जाणार आहे. वर्षानुवर्षांच्या नैसर्गिक आपत्तीतही अभेद्य राहिलेले पुणे व नगर जिल्ह्याच्या हद्दीवरील भीमा नदीवरील तीन पुलांची ही गोष्ट आहे. ब्रिटिशकालीन रेल्वे पुलालगतच आता दुसरा पूल उभारण्याची तयारी सुरू आहे. वाहनांना जाण्यासाठी असणारा ब्रिटिशकालीन पूल कधीच बंद झाला होता. त्यानंतर झालेला पूलही आता बंद होणार आहे. त्याशेजारीच नव्या भव्य पुलाची उभारणी युद्धपातळीवर सुरू आहे. तो उभा राहिला की पूर्वीच्या पुलांना विश्रांती दिली जाणार आहे. रेल्वे पूलही थकलाय

नगरच्या श्रीगोंदे आणि पुण्याच्या दौंड तालुक्‍यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांवरील वाहनांसह रेल्वेलाही नवा पूल मिळणार आहे. रेल्वेचा 28 मोऱ्या असणारा ब्रिटिशकालीन पूल आता थकला आहे. दगडांचा हा पूल अजूनही देखणा दिसत असला, तरी त्याची झालेली झीज आणि नदीपात्रातील पुलाशेजारीच वाळूचा होणारा अमर्याद अवैध उपसा, यामुळे या पुलाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या पुलाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने रेल्वेसाठी नवा पूल तयार करण्याकरिता खोदकाम सुरू झाले आहे. आयुष्य संपलं नाही पण..

दरम्यान, श्रीगोंदे व दौंड तालुक्‍यांना जोडणारा, भीमेवरील पहिला छोटा पूल ब्रिटिशकालीन होता. तो वीस वर्षांपूर्वी बंद करून नवा पूल उभारण्यात आला. तो सध्या वाहतुकीसाठी खुला आहे; मात्र या पुलाचे आयुष्य संपले नसले, तरी तोही धोकादायक बनला होता. वाळूचोरीचा फटका याही पुलाला बसला. दरम्यानच्या काळात नगर-दौंड महामार्गाचे काम सुरू झाल्याने, आता सुरू असलेल्या जुन्या पुलालगतच नवा व भव्य पूल उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. आगामी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी पुलाचे काम पूर्ण होईल, असे तेथे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वर्षानुवर्षे महापुरांच्या नैसर्गिक आपत्तीसह मानवनिर्मित वाळूचोरांमुळे सध्या सुरू असणारे पूल धोकादायक बनले होते. मात्र आता नव्या पुलांमुळे महापुरातही वाहतूक बंद राहणार नाही.

