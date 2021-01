सांगली ः अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने चक्रीवादळ निर्माण झालेले आहे. जिल्ह्यात ढगाळ वातावरणामुळे तापमानात वाढ झाली आहे. गुरुवार (ता. 7) ते शनिवार (ता. 9) व सोमवारी (ता. 11) हलक्‍या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्‍यता आहे. आगामी सहा दिवस द्राक्ष बागायतदारांसाठी जोखमीचे आहेत. द्राक्ष पिकाच्या विविध टप्प्यांत डाऊनी, भूरीसह पक्‍व झालेल्या द्राक्षमण्यांना तडा जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यासाठी ड्रीपची खते बंद करून, बागांची विशेष काळजी घ्यायला हवी, असा सल्ला दाक्षतज्ज्ञांनी दिला आहे. आजपासून सहा दिवस राज्यात ढगाळ वातावरण राहणार असून, काही ठिकाणी किंचित हलकासा पावसाची शक्‍यता जाणवते. गुरुवारपासून त्यापुढील पाच दिवस 11 जानेवारीपर्यंत मात्र संपूर्ण राज्यात तुरळक ठिकाणी मध्यम पावसाची शक्‍यता आहे. आजपासून पुढील आठ दिवस किमान तापमानात विशेष बदल जाणवणार नाही. म्हणजे थंडी अशीच कमी असेल. उत्तर भारतात एका मागून एक धडकत असलेल्या पश्‍चिमी प्रकोप, चक्रवाताची साखळी चालूच आहे. वारे अरबी समुद्रातुन उत्तरेकडे वाहू लागले, तर ढगाळी वातावरण व हलक्‍या पावसाचे वातावरण राज्यात तयार होईल, असा अंदाज आहे. फवारणी

प्रीब्लूम ते कळी फ्लॉवरिंग अवस्थेतील बागांत डाउनीसाठी स्पर्शजन्य बुरशीनाशक, अळीनाशक दोन वेळ फवारावे. फ्लॉवरिंग अवस्थेमध्ये जीएची फवारणी टाळावी. त्याऐवजी अळीनाशक, दुसऱ्या दिवशी भुरीनाशक फवारावे. सेटिंग ते मऊ पडण्याच्या अवस्थात डाउनी, भुरी व अळीची काळजी घावी. काळ्या जातीत क्रॅकिंगची शक्‍यता आहे. हिरव्या जातीत द्राक्ष पक्व असतील तरच देठातील क्रॅकिंगची शक्‍यता आहे. त्यासाठी सर्व जातींसाठी इमामेक्‍टिन बेन्झोनेट 5 टक्के (अर्धा ग्रॅम प्रति लिटर) व भुरीनाशक फवारावे. मणी मऊपडण्या पासून पक्‍वतेकडे आहेत, त्यास देठातील क्रॅकिंग होऊ शकते, विशेषतः काळ्या जातीस जास्त प्रमाण राहील. त्यासाठीही इमामेक्‍टिन बेन्झोनेट 5 टक्के (अर्धा ग्रॅम प्रति लिटर) फवारावे. पक्व बागेस फंगल इन्फेकशन होऊ नये यासाठी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने औषध फवारावे. जे प्लॉट क्रॅकिंग अवस्थेमध्ये आहेत. विशेषतः काळ्या जाती, एसएसएन, आरके (पक्वतेचे क्रॅकिंग) अशा अवस्थेत ड्रीप मधून कॅल्शियम क्‍लोराईड- 2 किलो/एकरी व मॅग्नेशिअम क्‍लोराईड- 2 किलो/एकरी ड्रीपने द्यावे. अथवा पाच ग्रॅमने फवारावे. ड्रीप खते सर्व जातीसाठी बंद ठेवावी खराब वातावरणात ड्रीप खते सर्व जातीसाठी बंद ठेवावीत. बागेस नियमित पाणी थोड्या प्रमाणात द्यावे. पाऊस असला तरीही विहिरीचे पाणी द्यावे कारण बागेत मुळीच्या कक्षेत पावसाचे पाणी लागू न देण्यासाठी आपल्या मुळीच्या कक्षेत विहिरीचे पाणी असणे आवश्‍यक आहे. द्राक्षवेलीला पाण्याचा ताण बसला, तर द्राक्ष वेल पावसाचे पाणी खेचून देठातील क्रॅकिंग होऊ शकते.

- रवीराज माळी, द्राक्षतज्ज्ञ शेतकरी, सोनी संपादन : युवराज यादव

Web Title: risk for grapes until Monday; Cloudy with a chance of rain